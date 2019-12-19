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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة باليمن تدشن حملة وطنية للتخلص من البلهارسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة اليمينة على مدار الأيام الماضية حملة وطنية بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للقضاء على البلهارسيا، خاصة للفئات العمرية من 6 – 18 عاماً الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين.
من جانبه أشار الدكتور محمد المنصور وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية إلى أهمية الحملة لمعالجة الأطفال في المديريات المستهدفة، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود أعضاء المجالس المحلية والقيادات التربوية في المديريات المستهدفة لمساندة جهود الوزارة في إنجاح الحملة.
ولفت إلى أن البلهارسيا من الأمراض المدارية ذات الخطورة العالية، ويأتي في المرحلة الثانية بعد مرض الملاريا ومكافحته واجب لحماية الأطفال من هذه الأمراض.
اليمن
تهدف الحملة إلى التخلص من عدوى البلهارسيا في اليمن من خلال السيطرة على المرض والتخلص من شدة الإصابة وانتقال المرض، ويشارك في الحملة 12 ألفاً و336 مشاركا 5 آلاف فرق معالجة.
وحثت الحملة الجميع علی مضاعفة الجهود لإنجاحها والوصول إلى المناطق المستهدفة، مع التأكيد على أهمية إعطاء الأطفال المستهدفين جرعات العلاج الخاصة بالبلهارسيا.
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