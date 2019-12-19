صحة ورشاقة

وزارة الصحة باليمن تدشن حملة وطنية للتخلص من البلهارسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة باليمن تدشن حملة وطنية للتخلص من البلهارسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة اليمينة على مدار الأيام الماضية حملة وطنية بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للقضاء على البلهارسيا، خاصة للفئات العمرية من 6 – 18 عاماً الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين.

من جانبه أشار الدكتور محمد المنصور وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية إلى أهمية الحملة لمعالجة الأطفال في المديريات المستهدفة، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود أعضاء المجالس المحلية والقيادات التربوية في المديريات المستهدفة لمساندة جهود الوزارة في إنجاح الحملة.

ولفت إلى أن البلهارسيا من الأمراض المدارية ذات الخطورة العالية، ويأتي في المرحلة الثانية بعد مرض الملاريا ومكافحته واجب لحماية الأطفال من هذه الأمراض.

Advertisements

اليمن

 

تهدف الحملة إلى التخلص من عدوى البلهارسيا في اليمن من خلال السيطرة على المرض والتخلص من شدة الإصابة وانتقال المرض، ويشارك في الحملة 12 ألفاً و336 مشاركا 5 آلاف فرق معالجة.

 

وحثت الحملة الجميع علی مضاعفة الجهود لإنجاحها والوصول إلى المناطق المستهدفة، مع التأكيد على أهمية إعطاء الأطفال المستهدفين جرعات العلاج الخاصة بالبلهارسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة باليمن تدشن حملة وطنية للتخلص من البلهارسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا