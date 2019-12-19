شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة الكمبيوتر وكيف تؤثر على صحة العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة رؤية الكمبيوتر أو CVS هي مجموعة من مشاكل الرؤية، نتيجة للاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية، وفي بعض الأحيان يشير الناس إلى CVS على أنها إجهاد العين نتيجة للتعرض الكثير لشاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأنواع كثيرة من أجهزة القراءة الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر المحمول أن تساهم جميعها في متلازمة رؤية الكمبيوتر، وللتعرف أكثر عن هذا الأمر أكثر عليك قراءة الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

يقضي العديد من الأشخاص الذين يعملون في المكاتب أكثر من سبع ساعات كل يوم في البحث على شاشة رقمية، ويبلغ 59٪ من البالغين الأميركيين عن أعراض الإصابة، ويمكن للأطفال تطوير متلازمة رؤية الكمبيوتر أيضًا ويقضي الأطفال الأمريكيون ثلاث ساعات في المتوسط ​​في مشاهدة الشاشات الإلكترونية.

وعن أعراض الإصابة بمتلازمة الكمبيوتر، فهي ثلاث فئات من أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر، ومنها:

-تشير آلية سطح العين إلى الحالة المادية للعينين، وأكثر أعراض سطح العين شيوعًا هي الإحساس الغريني أو الحرق، والاحمرار، والحكة، والعيون المائية أو الجافة.

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-تؤثر أعراض آلية Accomodative على الرؤية وتشمل عدم وضوح الرؤية ، والرؤية المزدوجة ، وصعوبة التركيز ، وقصر النظر الشيخوخي أو طول النظر. بصر الشيخوخة يحدث عندما تفقد عدسة العين مرونة.

-أعراض آلية خارج العين تؤثر على مناطق أخرى غير العينين. وتشمل هذه الأعراض الصداع ، وآلام الظهر ، وآلام الرقبة ، والتعب العضلي.

الضوء الأزرق بالقرب من أعلى طيف الضوء المرئي وقريب جدًا من ضوء الأشعة فوق البنفسجية، ويشار إليها أيضًا باسم الضوء المرئي عالي الطاقة أو عالي الكثافة لأن لها موجات قصيرة، و في الآونة الأخيرة منذ عشر سنوات ، كانت هناك عدد قليل جدًا من الشاشات المنبعثة من الضوء الأزرق ، ولكنها الآن مكون من أكثر من 90٪ من الأجهزة الرقمية، ويساهم الضوء الأزرق في إجهاد العين ويمنع إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم. قد يؤدي انخفاض الميلاتونين إلى الأرق وضعف النوم ، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم أعراض إجهاد العين الرقمي.