تحذيرات أمريكية من خطورة صغار الكلاب على الصحة

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا من خطورة صحية لكلاب صغيرة تعرض في متاجر للحيوانات الأليفة بالولايات المتحدة.

وأوصى مسؤولو الصحة أصحاب الكلاب بالمواظبة على غسل أيديهم بعد ملامسة كلابهم أو تنظيف أماكنها وفحصها لدى البيطريين بشكل دوري، وقالوا: "لا تترك الكلب يلعق وجهك أو المنطقة المحيطة بفمك".

وقالت المراكز الطبية، في مذكرة، الثلاثاء، إن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة أصابت بالمرض 30 شخصا في 2019، دخل 4 منهم المستشفى والسبب على الأرجح تلك الجراء.

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والسلالة المعروفة باسم كامبيلوباكتر جيجوني ترتبط بشكل وثيق بانتشار للبكتيريا في 2016، وقال مسؤولو الصحة إنه نتج على الأرجح عن الاتصال بكلاب صغيرة باعتها سلسلة متاجر بتلاند للحيوانات الأليفة المنتشرة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة.

وأصاب هذا الانتشار 113 شخصا بالمرض في 17 ولاية في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يناير/كانون الثاني 2018 واحتاج 23 منهم إلى تلقي العلاج بالمستشفى.

وقالت المراكز إنها قابلت 24 من المرضى وإن 21 منهم قالوا إنهم اتصلوا بجراء، منهم 15 اتصلوا بجراء من متاجر بيع الحيوانات الأليفة، وكان 12 من المصابين على اتصال بحيوانات من سلسلة متاجر "بتلاند" منهم 5 يعملون بالمتاجر.

وقالت "بتلاند"، التي يقع مقرها في أوهايو، في بيان، إنها اتخذت مجموعة من الخطوات الوقائية التي أوصى بها مسؤولو الصحة العامة منذ انتشار عام 2016، وفي المرتين قالت الشركة إن هذه السلالة من البكتيريا لم تنشأ من أي من متاجرها.