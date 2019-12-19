أدوية التخسيس.. وعود كاذبة وآثار وخيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الهيئة الألمانية لاختبار السلع عدم وجود أدلة حقيقية تثبت وعود أدوية التخسيس بإنقاص الوزن في وقت قصير، محذرة من الآثار الجانبية التي تترتب على تناولها.

وتوصلت الهيئة لهذه النتيجة بعد إجراء اختبارات على 13 نوعا من أدوية التخسيس، وقالت: "ليس هناك دليل يثبت صدق هذه الوعود".

وأوضحت أن نتائج الاختبارات أظهرت أن الأدوية المحتوية على العقار "أورليستات" و"شيتوزان" و"ليراجلوتايد" لها مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال.

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وأشارت إلى أن الأدوية التي تكون على شكل مسحوق يتم تقليبه في الماء، وتحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضا كالإمساك.

حذرت الهيئة من تناول أدوية التخسيس المحتوية على العقار "أمفيتامين"، بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب والاضطراب والدوار وصعوبات النوم.

ونصحت بإنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والمواظبة على ممارسة الرياضة بدلا من اللجوء إلى أدوية التخسيس.