كيت ميدلتون تؤكد أنها من تقوم الآن بطهي معظم الوجبات لأسرتها

في حديثها لبرنامج تلفزيوني مع الطاهية ماري بيري في حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد، قالت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، إنها هي من تقوم الآن بطهي معظم الوجبات لأسرتها، كما كشفت عن الوجبة التي حاول بها الأمير ويليام جذب قلبها إليه قبل زواجهما.وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللقاء الذي جمع بين الزوجين للمرة الأولى كان في الجامعة، وكان طبخ الأمير وليام هو الذي ساعد في جمعهما معًا.وتحدثت كيت ميدلتون أثناء اللقاء عن أول وجبة أعدها لها الأمير ويليام في محاولة لجذب قلبها إليه وهي "معكرونة بولونيز".

وذكرت أنه لم يخجل من عمل ذلك في جامعة سانت أندروز، باسكتلندا، حيث درس الزوجان في عام (2001).وقالت: "في أيام دراستنا الجامعية اعتاد أن يطبخ كل أنواع الوجبات، مثل صلصلة البولونيا، والصلصات الأخرى وأشياء أخرى من هذا القبيل، وأعتقد أن كل هذا عندما كان يحاول إقناعي بالارتباط به".لكنها أضافت: "يجب على ويليام أن يتحمل طبخي معظم الوقت الآن"، ورد الأمير وليام: "هذا هو السبب في أنني نحيف للغاية".وبعدها سألت ماري الأمير ويليام عما إذا كان سيطبخ مع أطفالهم الأمير جورج والأميرة شارلوت، والأمير لويس خلال عيد الميلاد.

فأجاب: "نحن نتحدث عن عمل فطائر اللحم هذا العام.. أنا أحب فطائر اللحم المفروم.. إذا كان الأطفال يريدون طهي فطائر اللحم المفروم، فسأكون سعيدًا بذلك".ثم أضافت كيت: "نحن نقوم بزراعة الخضروات الخاصة بنا أيضًا.. لدينا جزر، فاصوليا، جزر شمندر، والبنجر، وهو المفضل على الإطلاق لدى الأمير لويس".وقالت كيت أيضًا: "أنا أحب عمل الكعك، فقد أصبحت عادة لديّ بأنْ أبقى مستيقظة حتى منتصف الليل مع كميات كبيرة من مزيج الكيك وسكر الزينة، وأقوم بعمل الكثير، لكنني أحب ذلك".وذكرت الصحيفة أنه من المعروف لدى الكثيرين أن كيت ميدلتون تحب عمل المخبوزات.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

كيت ميدلتون غارقة في الألماس وتلفت الانتباه بـ "خاتم جديد" وأقراط منسدلة

دوق كامبريدج وكيت ميدلتون يشاركان في مطبخ مارى بيرى