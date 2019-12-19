شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل النوم لدى طفلك قد تؤدى إلى مشاكل فى الانتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون الأطفال الصغار والرضع الذين ينامون ساعات أقل من الأطفال الطبيعيين، عرضة لخطر بعض الاضطرابات التى ترتبط بسلوك الطفل ونقص الانتباه والتركيز.

النوم مهم للجميع بلا شك، و قلة النوم أو وجود أى مشاكل النوم عامة، يمكن أن تجعل الشخص غريب الأطوار وقد يؤدي أيضًا إلى مجموعة من الأمراض الجسدية.

ووفقا لدراسة نشرت فى مجلة "Nature Communications " فأن اضطرابات النوم تؤثر على أداء الدماغ والشيخوخة واضطرابات الدماغ المختلفة، وكما هو الحال مع الجميع، فإن النوم مهم أيضًا للأطفال الصغار والرضع.

سوء نوم الرضع قد يؤدي إلى مشاكل في الانتباه

وفقًا للدراسة، هناك صلة بين قلة نوم الرضع وبين الانتباه والسلوك المهددين في مرحلة الطفل، فنوبات الغضب المزعجة وسوء السلوك ، والأرق وعدم الانتباه تثير مخاوف من سلوك الطفل، ولكنها قد تكون أيضًا علامات على تأخر النمو أو الاضطرابات.

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اكتشف الباحثون أن الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة وقد عانوا من قلة النوم، كانوا أكثر عرضة لصعوبات في التركيز وإظهار مشاكل سلوكية في عمر 3 و 4 سنوات.

مشاكل نوم الرضع قد تكون ناتجة عن اكتئاب الأم أثناء الحمل

دراسة أخرى لأبحاث الأطفال، اوضحت أن مشاكل نوم الرضع الحادة والمستمرة في السنة الأولى ترتبط بسوء الصحة العقلية والبدنية للأم أثناء الحمل، فمن الشائع جدًا مواجهة صعوبات في نوم الرضع في مرحلة ما من السنة الأولى ، حيث أبلغت حوالي 60 % من الأمهات عن مشاكل خفيفة أو متقلبة.

ولكن بالنسبة إلى 20 % من الأمهات ، فإن مشاكل نوم أطفالهن كانت مشاكل حادة ومستمرة خلال السنة الأولى، وكانت هذه الأمهات أكثر عرضة لصحة عقلية وبدنية أثناء الحمل مقارنة بأمهات الأطفال الرضع الذين لا يعانون من مشاكل في النوم.