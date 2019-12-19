شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الجفون مرض مزمن.. تعرف على أعراضه وطرق السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجفن هو مرض شائع وأحيانًا يدوم طويلًا يصيب البالغين عادة، ولكنه قد يحدث أيضًا عند الأطفال، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجلد مثل الوردية أو الزهم أو البشرة الدهنية أو قشرة الرأس أو العيون الجافة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ووفاق لموقع " healthline" يمكن أن يكون سبب التهاب الجفن الناجم عن الالتهابات البكتيرية أو غدد الجفن التي تصنع الكثير من الزيت، هذه الحالة ليست معدية.

أعراض التهاب الجفن

المخاط في زاوية العينين عند الاستيقاظ.

الجفون العلوية والسفلية التي تبدو دهنية.

قشرة تتمسك بالرموش.

احتراق.

شعور بأن هناك شيئًا ما في العينين عند الوميض.

عيون حمراء ومنتفخة.

رموش مفقودة أو رموش تتحول إلى الداخل.

تهيج أو انهيار الجلد على طول حواف الجفون.

الدموع المفرطة.

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غالباً ما يكون التهاب الجفن حالة مزمنة من الصعب علاجه بشكل دائم ومع ذلك ، في معظم الحالات ، يقلل العلاج المناسب من الأعراض ويتحكم في الحالة بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتغير الأعراض بمرور الوقت وتختفي لفترات طويلة شهور أو سنوات قبل أن تعود.

يمكن أن تساعد النظافة الجيدة للجفن في الوقاية من التهاب الجفن وعادةً ما يمكنها السيطرة على تلك الحالة.

العلاج الرئيسي لالتهاب الجفون هو النظافة الجيدة للجفن، يوصى باستخدام نظام التطهير التالي مرتين يوميًا في الصباح والمساء، بمجرد السيطرة على الحالة ، يمكن القيام بهذا التنظيف في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، يجب أن تستأنف التنظيف مرتين يوميًا إذا عادت الأعراض.

لتنظيف الجفون اتبع التالى:

قم بفك القشور والحطام بالزيت بوضع منشفة نظيفة مبللة بالماء الدافئ على الأغطية المغلقة لمدة خمس دقائق.

قم بإنشاء محلول التنظيف عن طريق خلط ثلاث قطرات من شامبو الأطفال مع اثنين أو ثلاثة أونصات من الماء الدافئ.

رطب منشفة أو قطعة قماش قطنية بمحلول التنظيف وفرك قاعدة الرموش لإزالة الجلد الرخو والقشور.

شطف الأغطية بالماء الدافئ واتركها بلطف بمنشفة نظيفة وجافة.

إذا لم تتحسن الحالة مع التنظيف بمفرده ، فقد يصف الطبيب قطرات أو مرهم مضاد حيوي للعين إذا ظهرت إصابة مرة أخرى، يجب الحصول على قطرات تحتوي على دواء مضاد للالتهابات قد يساعد أيضا فى التخلص من التهاب الجفون.