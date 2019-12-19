نشر صور لزوجة الرئيس الأميركي وهي في السابعة عشر عبر "السوشيال ميديا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، وهي في السابعة عشر من عمرها. وظهرت ميلانيا ترامب في الصور بشكل مختلف عن شكلها الحالي. سيدة أمريكا الأولى عملت عارضة الأزياء في سن السادسة عشر، بجمهورية سلوفينيا. وبفضل مظهرها، وقعت ميلانيا عقدا مع وكالة لعرض الأزياء في إيطاليا حين بلغت الـ18 من العمر، قبل الانتقال إلى باريس ثم الولايات المتحدة. قد يهمك ايضاً: أستاذة جامعية تسخر من بارون ترامب أثناء شهادتها في "الكونغرس" وميلانيا غاضبة استطلاع رأي يظهر تأييد ميلانيا ترمب عن زوجها الرئيس

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