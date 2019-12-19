شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل القرارات الصحية لاستقبال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرارات السنة الجديدة شهادة على رغبة أن تكون أفضل من الناحية الصحية، بينما يرغب الكثير منا فى إجراء تحسينات، فإن 40 إلى 45% فقط من الأمريكيين يكتبون نواياهم لتحقيق تغييرات إيجابية فى حياتهم، وتُظهر الدراسات أن من يحققون أهدافهم عشر مرات أكثر من أولئك الذين يحلمون فقط، وعلى الرغم من شعبية القرارات، فإن فهم كيفية إنشاء قرارات صحية والحفاظ عليها يمكن أن يجعل النجاح أسهل، وفي هذه العملية يمكنك تنمية قناعة تفيد جسمك وعقلك، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".



نصائح صحية

- معدلات النجاح قرار السنة الجديدة..

يطمح البالغون الذين يتخذون قرارًا واحدًا على الأقل كل عام إلى تحقيق أهداف الإدارة الصحية مثل فقدان الوزن أو البدء فى ممارسة الرياضة أو زيادتها ووقف استخدام التبغ. توضح هذه البيانات عدد التمسك بهذا الهدف الشخصى مع مرور العام:

بعد أسبوع واحد: 75%.

أسبوعان: 71%.

شهر واحد: 64%.

ستة أشهر: 46%.

وتشير الأبحاث إلى أن أقل من نصف أولئك الذين حددوا أهداف رأس السنة الجديدة يواصلون الحفاظ عليها بعد نهاية يونيو، وتكتشف هذه الأقلية وتنفذ طرقًا لتحقيق النجاح في تحديد أهدافها وتحقيقها. لقد أثبتوا أنه من الممكن التغلب على التحديات والنكسات واللامبالاة لإجراء تغييرات طويلة الأمد من أجل صحة أفضل.

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- اقتراحات الأطباء..

لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن صحتك، بينما أصدرت الجمعية الطبية الأمريكية قائمة بالقرارات التي يمكن أن تساعدنا في إجراء تحسينات كبيرة على صحتنا. هذه المجموعة من الأطباء تشجع الأمريكيين على:

زيادة النشاط البدني .

فهم قراءات ضغط الدم لديك .

تعرف على خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري .

خفض الأطعمة المصنعة .

تناول الأدوية كما هو موصوف ولا تشاركها .

التخلص من النيكوتين والتبغ .

السيطرة على التوتر.