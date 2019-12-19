ما هي أبرز أسباب تكوين الانياب المطمورة؟

الخميس 19 ديسمبر 2019

الأنياب المطمورة أوالانياب المدفونة تتكون وتنمو في مكان يمنعها عن الظهور لتأدية وظيفتها بشكل كامل.



ويعتبر ضرس العقل أكثر الاضراس المطمورة شيوعاً، بينما يأتي الناب العلوي في المرتبة الثانية. أما بالنسبة لضرس العقل المطمور فليس له ذات أهمية كبيرة في الفم فهو في بعض الأحيان يتسبّب في حدوث ألم شديد لذا من الافضل قلعه

اليكم أبرز أسباب تكوين الانياب المطمورة

السبب الاول، يلعب العامل الوراثي دوراً مهماً في نمو الانياب المطمورة بشكل غير متناسق، فلا يستوعب الفك جميع الاسنان التي من المفترض أن تأخذ مكانها بشكل صحيح.

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السبب الثاني، عدم سقوط الأسنان اللبنيّة في وقتها المحدّد، يكون إحدى أسباب ظهور الانياب المطمورة.

السبب الثالث، يمارس العديد من الاطفال بعض العادات الضارة بصحة الفم والأسنان في مرحلة الطفولة مثل مص الإبهم ودفع الاسنان، لذا تسبب هذه العادات إلى ضيق في الفك العلوي فيؤدي بدوره إلى عدم استيعاب القوس السنيّة للانياب، فتتكون الانياب المطمورة.

السبب الرابع، إن التنفس من الفم هو إحدى أهم الاسباب التى تؤدي إلى ظهور أمراض وميكروبات في الجهاز التنفسي كوجود اللحميات مما يؤدي إلى ضيق في الفك العلوي فيسبب بطمر الانياب.

إلى جميع الامهات من الافضل ان يتم فحص روتيني لاطفالكم قبل أن يتمم السابعة من عمره، لانها الفترة الاهم لمعرفة مدى احتمالية تعرضهم لسوء الاطباق مما يكون له الانياب المطمورة.