كيف تتخلص من الزوائد اللحمية على العنق والجسم؟

الخميس 19 ديسمبر 2019

أنتم بحاجة حتى تتخلصوا نهائياً من الزوائد اللحمية إلى مضاد طبيعي وهو هنا البصل الذي يحتوي على مواد معقمة ومواد مضادة للفيروسات تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتحارب الفيروسات التي تسبب الزوائد اللحمية المزعجة.



السبب الثاني الذي يجعل البصل بهذه الفعالية في إزالة الزوائد اللحمية هو احتواؤه على مادة الكبريت التي تحفز الدورة الدموية .. إن محتوى البصل من الكبريت يزيل هذه الزوائد اللحمية والحقيقة أنه افضل مكون لمحاربة هذه المشكلة.

وحتى تحظى بفوائد أكثر حاول أن تزيد منه في طعامك لتقوية دفاعات جسمك الداخلية فتساعده بذلك على محاربة الفيروسات . إذا تناولت يومياً البصل ستتجدد الخلايا بسرعة مكونة طبقة واقية ضد الفيروسات.

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إليكم كيف نفعل ذلك؟

تذكر أن البصل قد يسبب تحسساً لبشرتك حول المنطقة المصابة ولكن يمكنك التغلب على هذه المشكلة عبر إعداد عجينة من البصل المقطع المطهو بقليل من الماء . حالما تعدّ هذه العجينة غطِّ المنطقة المصابة بضمادة واتركها طوال الليل.

اما إذا كان البصل لا يسبب لك التحسس فيمكنك وضعه مباشرة على الزوائد اللحمية مرتين باليوم صباحاً ومساءً. الفائدة التي تحصل عليها من استعمال البصل النيء هي أنك ستحتفظ بكل فوائد البصل وسيكون العلاج انجح واسرع.