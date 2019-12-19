خطوات ستفقد 8 كيلو في أسبوع.. فما هي؟

الخميس 19 ديسمبر 2019

مشكلة زيادة الوزن هي مشكله صعبه جداً تواجه عدد كبير جدا من سكان العالم وخاصة الأطفال فقد وصل عدد الأطفال من سن السابعه ألى الخامسه عشر مصابين بالسمنه المفرطة ألى أكثر من ربع مليار طفل في العالم وهذه نسبه كبيره جدا حيث تعتبر هذه المشكله كالشبح الذي يواجه الأنسان حيث أنها تسبب الكثير من الامراض مثل السكري وتؤدي ألى عدم القدره على المشى لفترات طويله وكذلك يتسبب في سوء المظهر العام للشخص ووجود صعوبة في أرتداء الملابس ويؤدي أيضا ألى سوء الحالة النفسية للشخص المصاب بها وهذه المشكلة تعتبر بسبب سوء التغذية وتناول الوجبات السريعة وعدم تنظيم الوجبات الغذائية وكثيرا مما مللنا من الأنظمة الغذائية التي نتبعها رغبة في التخسيس ولكنها لا تأتي بفائدة وتسبب صعوبات.. اليكم طريقة تنقصك 8 كيلو أسبوعياً .



اليوم الأول فهو يوم الفاكهة حيث يمكنك تناول عدد كبير من الفواكه بإستثناء فاكهة الموز لاحتوائها على سكريات ولكن يجب تناول فواكه مثل البطيخ لإحتوائه على ماء كثير والتفاح لإحتوائه على الطاقة اللازمة.. ويمكنك تناول ثمرتين في الفطار وثلاث في الغذاء وأي كمية في العشاء ويجب تناول أكثر من عشر اكواب ماء خلال اليوم .

واليوم الثاني يجب تناول الخضروات في جميع الوجبات.

واليوم الثالث يمكنك تناول الفواكه والخضروات مع بعضها ويمكنك تناول طبيخ من الخضار .

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في اليوم الرابع الزبادي والحليب واللبن.

اليوم الخامس يوم التمارين الرياضيه مع الخضروات واللبن .

اليوم السادس يوم النشويات .

السابع البروتينات.