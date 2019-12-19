تعرف على الفرق بين البيض الأبيض والبيض البني!

الخميس 19 ديسمبر 2019

يباع البيض البني بأسعار أعلى من البيض الأبيض فهل للبيض البني قيمة غذائية أعلى ؟



في معظم الأحيان، تبيض الدجاجات البيضاء البيض الأبيض بينما تبيض الدجاجات ذات اللون الأحمر البيض البني و لا يوجد أي فرق بين النوعين من ناحية القيمة الغذائية فكلاهما يحتوي على نفس العناصر الغذائية و نفس تركيب القشرة و الصفار أما اختلاف لون الصفار فلا يرجع لاختلاف لون القشرة و لكنه ناتج عن طبيعة تغذية الدجاجة فكلما زادت نسبة الذرة في غذاء الدجاجة زاد اصفرار الصفار. اذاً لماذا يباع البيض البني بأسعار أعلى من الأبيض؟

Advertisements

السبب في ذلك يرجع الى أن وزن الدجاجات التي تبيض البيض البني أعلى من وزن الدجاجات التي تبيض البيض الأبيض و بالتالي تحتاج الى المزيد من التغذية مما يرفع من أسعار البيض.

الجدير بالذكر أن البيض مصدر جيد للبروتين الذي يوجد فقط في البياض و هو خال من الدهون و الكوليسترول الذي يتركز في الصفار، لذلك يستخدم البياض فقط في الوصفات الخالية من الدهون.

كما يعتبر البيض مصدرا جيدا للحديد و فيتامين أ و د و مجموعة فيتامينات ب و “اللوتين lutein” الذي يعمل على تحسين صحة البصر.