5 أعراض لتمزق العضلات.. احذر الأحمال الزائدة

تمزق العضلات قد يؤدي إلى تلف العضلات أو الأوتار المرتبطة بها

حذر طبيب مصري من الأحمال الزائدة والحركات الخاطئة أثناء ممارسة أنشطتك اليومية أو خلال عملك، فهذه الأخطاء قد تعرضك للإصابة بتمزق العضلات وتسبب لك مشاكل صحية كثيرة.



ويقول الدكتور عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب، إن تمزق العضلات قد يؤدي إلى تلف العضلات أو الأوتار المرتبطة بها، ويحدث ذلك بسبب ممارسة ضغط غير مبرر على العضلات أثناء ممارسة الأنشطة اليومية العادية، وذلك من خلال رفع ثقيل مفاجئ أو أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء أداء مهام العمل العادية أو البدنية.

ويوضح رأفت أن تمزق العضلات يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة، مما يتسبب في حدوث نزيف موضعي أو كدمات، وألم شديد بسبب تهيج النهايات العصبية في المنطقة.





وأشار رأفت إلى أبرز أعراض تمزق العضلات وهي:

- تورم أو كدمات أو احمرار بسبب الإصابة.

- ألم شديد حتى في أوقات الراحة.

- ألم عند استخدام العضلات والحركة.

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- ضعف العضلات أو الأوتار.

- عدم القدرة على استخدام العضلات على الإطلاق.





وهناك نوعان من العلاج يمكن اللجوء إليهما في حالة الإصابة بتمزق العضلات، وهما:

العلاج التقليدي:

- عن طريق وضع كمادات الثلج والحفاظ على العضلات المتوترة في وضع ممتد.

- تناول الأدوية المضادة للالتهابات.

- الابتعاد عن الأنشطة التي تزيد من آلام العضلات أو تنشط الألم.

العلاج التداخلي بدون جراحة:

ويتم ذلك من خلال تقنيات عديدة مثل البلازما الغنية بالصفائح الدموية أو الخلايا الجذعية أوالهيالورونيك الحيوي لأوتار العضلات باستخدام الموجات فوق الصوتية بدون مضاعفات.



