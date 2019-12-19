النوم من 7 إلى 8 ساعات يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة إلى أن الحصول بانتظام فترة نوم من 7 إلى 8 ساعات، كل ليلة يقلل من خطر الاصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، حتى لو كان الشخص لديه خطر وراثياً للإصابة بالأمراض.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" قام الباحثون بحساب درجة النوم لأكثر من 385 ألف شخص وتمت مقارنة هذا ضد القابلية الوراثية لتقييم خطر الإصابة، وتبين أن نمط النوم الصحي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويزعم الباحثون أن الحصول على روتين نوم جيد قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

بعد ذلك تم فحص جميع الحمض النووي الخاص بهم للسماح للخبراء بمقارنة النوم مع الحساسية الوراثية لأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، والتي تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية، كشفت النتائج بانتظام الحصول على ما بين سبع وثماني ساعات في الليلة يقلل من خطر الإصابة من أي من الأمراض القاتلة.

كما تم تقليص الخطر بالنسبة للمشاركين الذين يُعتبرون معرضين للخطر بسبب علم الوراثة لديهم ، وفقًا للفريق في جامعة تولين في نيو أورليانز، وقال المؤلف الرئيسي لو تشى: "لقد وجدنا أن الخطر الجيني المرتفع يمكن تعويضه جزئيًا عن طريق نمط نوم صحي.

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"بالإضافة إلى ذلك ، وجدنا أن الأشخاص الذين لديهم خطورة وراثية منخفضة يمكن أن يفقدوا هذه الحماية الكامنة إذا كان لديهم نمط نوم سيئ."

لماذا يرتبط النوم بمشاكل القلب؟

تم ربط مقدار الوقت الذي ينام فيه الشخص بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر، ومع ذلك ، فمن غير الواضح حاليًا ما إذا كان قلة النوم هو السبب المباشر للمشاكل التي تهدد الحياة، سواء كانت مرتبطة جينيًا أو عوامل أخرى هي السبب.

من المرجح أن يقول البالغون الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة أنهم عانوا من مشاكل صحية ، بما في ذلك الأزمة القلبية والربو والاكتئاب ، حسب مركز السيطرة على الأمراض بعض هذه المشاكل الصحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وقد وجد الخبراء في معهد كارولينسكا في السويد أدلة على أن أمراض النوم والقلب ، مثل أمراض القلب والنسيج الكلوي ، وفشل القلب ، والسكتة الدماغية ، والرجفان الأذيني ، مرتبطتان وراثيا.

وجدت دراسة أخرى أن النوم أكثر من اللازم يشكل خطرا على الصحة، كان الأشخاص الذين ينامون لفترة أطول من ثماني ساعات أكثر عرضة لخطر الموت أو الإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية في المخ مقارنة بأولئك الذين ينامون لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات.