شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: حساسية الأطفال تبدأ قبل الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة استرالية حديثة أن الحساسية يمكن أن تصيب الطفل من خلال التغيرات البيئية والجينية فى رحم الأم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الدكتور "ديفيد مارتينو" من معهد بحوث الأطفال مردوخ في فيكتوريا، أن الأدلة الأولية للدراسة وجدت أن 12 رضيعا قبل الولادة قد كان لديهم الحساسية الغذائية، كما يتم تشخيص واحد من كل 10 أطفال في ولاية فيكتوريا يعانون من حساسية الغذاء.

وأوضح مارتينو أن أنماط حياة الأم والتعرض البيئي لمسببات الحساسية قد تغير المفاتيح الجينية للحمض النووي الخاص بالطفل، وكذلك في عينات الدم للاطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

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وجد الباحثون أن العديد من الأنماط المختلفة في الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية قد حدثت مسبقاً في بعض الجينات المناعية الهامة، كما وجدوا أيضاً أدلة أولية علي أن الجينات المناعية تعطلت مسبقاً في الأطفال قبل الولادة بسبب الحساسية، كما وجدت في عينات دم الحبل السري.

وأضاف "مارتينو"، أن البيانات والتحاليل التي تم جمعها عند الولادة، وجدت نفس الاضطرابات الموجودة في الدم، مما يدل على أن التغييرات التي حدثت في تنمية الطفل كانت في وقت مبكر جداً أي قبل الولادة.