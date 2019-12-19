- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: حساسية الأطفال تبدأ قبل الولادة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الدكتور "ديفيد مارتينو" من معهد بحوث الأطفال مردوخ في فيكتوريا، أن الأدلة الأولية للدراسة وجدت أن 12 رضيعا قبل الولادة قد كان لديهم الحساسية الغذائية، كما يتم تشخيص واحد من كل 10 أطفال في ولاية فيكتوريا يعانون من حساسية الغذاء.
وجد الباحثون أن العديد من الأنماط المختلفة في الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية قد حدثت مسبقاً في بعض الجينات المناعية الهامة، كما وجدوا أيضاً أدلة أولية علي أن الجينات المناعية تعطلت مسبقاً في الأطفال قبل الولادة بسبب الحساسية، كما وجدت في عينات دم الحبل السري.
وأضاف "مارتينو"، أن البيانات والتحاليل التي تم جمعها عند الولادة، وجدت نفس الاضطرابات الموجودة في الدم، مما يدل على أن التغييرات التي حدثت في تنمية الطفل كانت في وقت مبكر جداً أي قبل الولادة.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء: حساسية الأطفال تبدأ قبل الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.