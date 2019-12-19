لهذا السبب.. وضع المصدات في سرير طفلك خطأ

الخميس 19 ديسمبر 2019

لعلّ أسوأ ما يمكن أن يختبره الوالدان هو رؤية طفلهما في خطر، ما يدفعهما لإتخاذ إحتياطاتهما القصوى لحمايته خصوصاً في أماكن اللعب والنوم.



حيث يعمد معظم الأهالي إلى وضع مصدات الإصدام "Bumpers" على حواف السرير أو المهد الخشبي، وذلك لحماية الطفل من صدم رأسه أو أطرافه.

ولكن، كشف الخبراء أنّ هذا الأكسسوار الشائع إستعماله يشكل خطراً كبيرا وحتّى مميتاً في بعض الأحيان.

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فذلك القماش المبطّن، والمحشوّ أحياناً بالإسفنج أو القطن بإمكانه أن يحدّ من مساحة تنفسّ طفلكِ، ويسبّب الإختناق، ورغم هذه التحذيرات، ما زالت المصدات المبطّنة تُستعمل بشكل كبير، كما أنّها متواجدة في كافّة المحلات المختصّة بأغراض الأطفال حول العالم.

فحسب الإحصاءات، شكلت هذه المصدات سبباً لموت 77 رضيعاً ما بين العامين 1995 و2012. والسبب؟ معظم الرضع لا يمتلكون القدرة على تحرير أنفسهم في حال علقت رؤوسهم ما بين المصدات وسطح آخر، مثل فراش السرير، ما يتسبّب بإختناقهم.

قد تظنين أنّ الحل يكمن في تغيير نوعية الـBumpers، ولكن ما لا تدركينه أنّه وإن إخترتها طريّة للغاية، قد يدخل أنف طفلكِ أو وجهه داخلها ويتسبّب ذلك بإختناقه. أمّا إن كانت قاسية للغاية، فقد يستطيع طفلكِ تسلّقها والسقوط من السرير.

لذلك، ولسلامة رضيعكِ، إمتنعي عن وضعها في سريره.