س و ج .. تعرف على أسباب الإصابة بالأرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم القدرة على أخذ القسط الكافي من النوم يعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالأرق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالأرق، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday".

ما هو الأرق؟

الأرق هو اضطراب في النوم، أي عدم القدرة على أخذ القسط الكافي من النوم، نتيجة لوجود صعوبة في تحقيق هذا الأمر، وعند النوم يصاحب هذا الأمر الاستيقاظ كثيرا خلال ساعات النوم.

ما هي مضاعفات الإصابة بالأرق؟

التعرض والإصابة بالأرق تعد من الامور المضرة للجسم، وأيضا تزيد من فرص الإصابة بالحالة النفسية السيئة، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرضك لمشاكل عديدة في مستوى نشاطك.

ما هي أعراض الإصابة بالأرق؟

هناك العديد من الأعراض المصاحبة للإصابة بالأرق، ومنها:

-الشخص الذي يصاب بالأرق يواجه صعوبة في النوم خلال ساعات الليل.

-يواجه الشخص المصاب بالأرق بالاستيقاظ المتكرر خلال النوم ليلا.

-الاستيقاظ المبكر.

-الشعور بالتعب و الإرهاق.

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-يواجه الشخص الذي يعاني من الأرق بمشكلة التوتر والاكتئاب.

-يعاني الأشخاص الذين يعانون من الأرق بصعوبة في التركيز والانتباه .

ما هي أسباب الإصابة بالأرق؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالأرق، ومنها:

-المشاكل الصحية كالإصابة بالغدة الدرقية.

-التوتر والقلق يعد من أبرز اسباب الإصابة بالأرق.

-التفكير المستمر في العمل والحياة اليومية.

-اتباع عادات نوم سيئة.

-تناول أطعمة مضرة بالصحة وتزيد من فرص التعرض للأرق.

-الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالشاي والقهوة.