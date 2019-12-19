شكرا لقرائتكم خبر عن استعمالات غريبة لمزيل العرق.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019 يعرف مزيل العرق بقدرته على السيطرة على التعرق والحفاظ على النظافة الشخصية والرائحة الزكية للجسم ويزيل العرق فهو يساعد في الكثير من الأعمال المنزلية وهي:-

*يستعمل لصرير الأبواب أو الصوت المزعج الصادر عنها وذلك عن طريق رش القليل منها عل الباب أو النافذة *التخلص من الحكة التي تسببها لسعات الحشرات *مقاومة التورمات الجلدية أو فقاعات الجلد عن طريق رش مزيل العرق عليها *الحفاظ على رائحة منعشة في الخزانة Advertisements *تثبيت المكياج على البشرة الذهنية عن طريق رش القليل من المزيل على وجهك من بعيد يبقيه لامعا *تعطير القدمين *عند ارتداء دجينز ضيق يسهل عملية اللباس عن طريق رشه على الساقين *التخلص من تعرق اليدين عن طريق رشه على اليدين *إزالة طلاء الأظافر بوضع اليدين في الماء الساخن و رش مزيل العرق على الأظافر *تجفيف البثور وحب الشباب عن طريق رش القليل من مزيل العرق عليها وفرك الحبوب قليلا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعمالات غريبة لمزيل العرق.. ما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.