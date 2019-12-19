تعرف على خطوات الإقلاع عن التدخين

الخميس 19 ديسمبر 2019

يجد البعض في عصرنا ان التدخين يعتبره رجولة والبعض الآخر يجد فيه حل لكل تلك المأسي والمضايقات التي تلم بالإنسان وتهدئة بعض الأوقات التي تؤثر على سلوكيات الفرد.



كذلك تدخين السجائر والشيشة والأنواع الأخرى يضر بشكل كبير بالمحيطين في البيت وكذلك المحيطين بالمدخن، فالتدخين نقول عنه آفة العصر ومرض الزمان إذ يودي بحيات الكثيرين حول العالم بالإضافة إلى إنتشاره بين الأطفال بنسب كبيرة حول العالم، فالتدخين يحتاج إلى إرادة قوية للإقلاع عنه وتركه والإبتعاد عن تسليم الجسد بكل ضعف وهوان للأمراض الخطيرة، الإقلاع عن التدخين يجعل الإنسان يفكر بجدية في البقاء والإستمرار بجسد سليم وصحة جيدة بعيدا عن الضرر الواقع بذاك الجسد الضعيف.

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حول العالم كثير من الناس يريدون بكل قوة وجرأة ورضى نفس الإقلاع عن التدخين فنجد البعض يترك التدخين ثم يعود ثم يتركه ثم يرجع ليدخن بقوة بل واكثر من قبل في الكمية المتعارف عليها هنا نجد أفضل وأسرع الطرق التي تؤدي إلى ترك التدخين.

حين نتحدث عن مراحل الإقلاع عن التدخين يجب أن نكون مستعدين جيدا لبعض الأثار الناتجة عن تلك الفتره التي سنعلن أننا لا ندخن ومن تلك الأثار الجانبية التي قد تصاحب لمن يتركون تلك الأفة منها التعب العام للجسد وعدم التركيز كذلك الشعور الدائم بالنعاس كذلك زيادة في الوزن والكرش كما أن هناك صداع قد يقع على المقلعين عن التدخين في بداية مراحل ترك التدخين والقلق والأرق والجوع.

نبدأ في سرد مراحل الإقلاع عن التدخين، قبل أي شيء أن التقليل بمراحل أقل نسبة عما قبلها لا تؤدي لترك التدخين بشكل جيد انما هي المرحلة الأولى تتمثل في الإرادة وكلمة الإرادة هنا تعني أن يكون الأمر خارجا بكل قوة وإرادة كافية للاقلاع عن التدخين بلا صعوبة، كذلك الإبتعاد عما يثيرالشهية كمجالسة المدحنين وكافة مغريات التدخين، وتنظيف البيت من والبدء في ترك التدخين ليكون مصاحبا لمشاهدة وقراءة كل المنشورات المتعلقة بالمدخنين ومضار التدخين كذلك العمل على جعل الفم دوما بحاجة لاشغاله، كذلك البحث عن الدعم الطبي الإرشادي كون التدخين يعتبر بمحتوياته قطران ونيكوتين وهن من المواد المخدرة كما البحث عن الحل الإلكتروني والعمل على دمج نفسك في برنامج رياضي والعمل على البقاء بكل إرادة وقوة بعيدا عن اليأس، فإذا توفرت تلك الخطوات وصادق عليها المدخن سيجد من نفسه داخل امل وعمل جيد تترتب عليه قلة تلك الاثار الجانبية المصاحبة لترك التدخين فمن هنا نستطيع القول أن تلك الخطوات ستفي بالغرض.