هكذا تبتعد عن العصبية!

الخميس 19 ديسمبر 2019

الآن وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة ان العصبية هي مرض العصر والظاهرة الأكثر انتشار.



حيث ينتج عن العصبية عدم قبول شيء لا يعجب الشخص أو حدوث ما هو غير متوقع أو قدوم شخص غير مرغوب من شخص أخر، قلة المال في يد الشخص، انتشار البطالة، سوء الظروف المعيشية، أسباب كثيرة تجعل من الشخص عصبيا متوترا لا يتحمل احد أن يتبسم في وجهه، لذلك يجب أن نتخلص من هذه الظاهرة السيئة والمرض القاتل حتى ننقذ أنفسنا من الوقوع في المهالك.

لو نظرنا وقلبنا صفحات التاريخ وبحثنا في ذاكرتنا لوجدنا أن هناك العديد ممن فقدوا حياتهم بسبب عصبيتهم الزائدة، كم من شخص قتل في مشكلة عائلية، وكم من شخص سجن بسبب شجار مع جاره، العصبية تضر بالانسان ولا تنفعه، فالغضب طريق من طرق الشيطان ليوصل الإنسان إلى نار جهنم، فالإنسان حين يغضب لا يميز بين الحلال والحرام بين ما هو صحيح وما هو خاطئ فالشيطان يكون مسيطر عليه.

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ولكي تبتعد عن العصبية التي تعاني منها عليك إتباع الأتي:

- لكي تبتعد وتتخلص من العصبية عليك أن تضع بين عينيك الأضرار التي ممكن أن تصيبك من ورائها سواء كانت أضرار جسدية مثل السكتة القلبية وقرحة المعدة وغيرها من أمراض، أو أضرار اجتماعية تهدد حياتك ومستقبل أبنائك، حكم عقلك قبل أن تستخدم يدك في حال أصابك أمر يزعجك.

- إذا أردت أن تتخلص من عصبيتك وتبتعد عنها، عليك أن تتذكر الأجر العظيم الذي سوف تحصل عليه إذا ما كظمت غيظك، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما كظم عبد لله إلا ملا جوفه إيمانا"، الشخص الذي يمسك نفسه عن الغضب ينقذ نفسه من الوقوع في المعاصي التي توقع به في نار جهنم.

- لكي تبتعد عن عصبيتك لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها وتحد من محاولتك أن تكون شخص فائق القدرة شخص خارق ينفذ كل شيء في وقت قياسي فهذا لا يتم الا على حساب صحتك وحالتك النفسية والمزاجية.

- العصبية من اسببها عدم انجاز شيء ما في الوقت المطلوب، ولكي تبتعد عنها عليك أن تعطي نفسك وقتا طويلا للمهمة التي تريد انجازها وتضع في حسبانك وقوع أي عائق يعيق عليك انجاز مهمتك حتى تحافظ على نفسك ولا تتعرض لحالة من العصبية تعود عليك بضرر قد تصل إلى طردك من العمل الذي من اجله وفي سبيل إنجاحه كنت عصبيا، إذا ما وقع أي طارئ وتأخرت مهمتك بسببها.

- حتى تبتعد عن العصبية عليك الابتعاد عن مسبباتها، هناك الكثير من الأشخاص المزعجين الذين قد يكونون سببا من الأسباب التي قد تعكر مزاجك إذا ما رايتهم مما يجعلك سريع الغضب لذلك عليك الابتعاد عنهم ولا تخالطهم، ولكن إذا كنت مجبر على رؤيتهم فلا تعطيهم أهمية ولا تلقي لهم بالا.

- لا تضغط نفسك في أعمالك المكتبية أو غيرها، فضغط العمل يسبب لك العصبية الزائدة لذلك لا تحرم نفسك من أن تأخذ قسطا من الراحة والاستجمام بين فترة وأخرى، تناول نوع من المشروبات استمع إلي النكات التي تضحك، حاول أن تكسر روتين ضغط العمل بأي شيء يزيل مشاعر التوتر لديك.