شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى صحى يوفر 50 مليار دولار فى تكاليف الرعاية الصحية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النظام الغذائي غير الصحي أحد عوامل الخطر الرئيسية لضعف الصحة، حيث يمثل ما يصل إلى 45% من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية (CMD) ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

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ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت دراسة جديدة أجراها محققون من مستشفى بريجهام ومستشفى النساء، بالتعاون مع محققين فى كلية فريدمان لعلوم وسياسة التغذية بجامعة تافتس، بتحليل تأثير 10 عوامل غذائية - بما فى ذلك استهلاك الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور واللحوم المصنعة وأكثر، وذلك مع تقدير تكاليف السنوية لعادات النظام الغذائى السيئ.

ويخلص الفريق إلى أن النظام الغذائى الأمثل يكلف حوالى 300 دولار للشخص الواحد، أو 50 مليار دولار على المستوى أمريكا، وهو ما يمثل 18% من جميع تكاليف أمراض القلب والسكتة الدماغية والنوع الثانى لمرض السكر.

وقال مؤلف الدراسة "توماس جازيانو"، دكتوراه فى الطب، ماجستير، من قسم طب القلب والأوعية الدموية : "أن تغيير النظام الغذائى يقلل من المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى إضافة إلى تقليل تكلفة دخول المريض للمستشفيات أو العلاج". و تشير دراستنا إلى أن الأطعمة التى نشتريها من متجر البقالة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على خفض تكاليف الرعاية الصحية بمعدل يصل إلى 20%"، حسبما ذكر الباحثون.