صحة ورشاقة

علامات مرضية لو ظهرت على طفلك لا تجعليه يذهب للمدرسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قدوم فصل الشتاء يعاني الكثير من الأطفال وتلاميذ المدارس من الإصابات المتكررة بنزلات البرد والمشاكل الصحية، نتيجة لانتقال العدوى بين الأطفال خلال تواجده فى الفصل الدراسى.

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وكثيرا ما تعاني الأمهات من كثرة إصابة أطفالهم بالعدوى خلال موسم الدراسة وهو ما يتسبب فى تغيبهم وعدم قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، وتشير KidsHealth إلى صعوبة معرفة ما إذا كان الطفل في حالة جيدة بما يكفي للذهاب إلى المدرسة.

وهناك العديد من  العلامات فى حال ظهورها على الطفل فهى تؤكد أنه مريض جدًا بحيث لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة:

    إذا كان طفلك يعاني من الحمى.

    إذا كان طفلك يعاني من غثيان أو قيء.

    إذا كان طفلك يعاني من الإسهال.

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    إذا كان طفلك يفقد الشهية ، يكون خمولًا أو يشتكي من الألم.

    إذا كان طفلك لا يبدو على طبيعته.  

وتعد نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض المعدية، فإذا كان أحد أفراد الأسرة أو الأطفال فى المدرسة  يعانى من أعراض السعال والعطس والتهاب الحلق حاول الابتعاد عنه قدر الإمكان تجنباً للعدوى.

كيف يمكن التقاط عدوى البرد أو الانفلونزا؟
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تنتقل معظم فيروسات البرد والإنفلونزا من شخص لآخر عبر قطرات تنفسية صغيرة يتم إرسالها عبر الهواء عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون.يمكن أن تهبط هذه القطيرات في فمك أو أنفك، وتستنشق في رئتيك.

 وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن أن ينتقل فيروس الانفلونزا عن طريق جزيئات الهواء إلى شخص آخر يقف على بعد حوالي 6 أقدام.

قد يكون من الممكن أيضًا الإصابة بالأنفلونزا أو البرد عن طريق لمس سطح أو جسم به الفيروس، ثم لمس عينيك أو فمك أو أنفك.

 قد يكون الأشخاص الأصحاء قادرين على إصابة أشخاص آخرين قبل يوم واحد من ظهور الأعراض وحتى 5 إلى 7 أيام بعد الإصابة بالمرض، وقد يتمكن الأطفال من اجتياز فيروس الأنفلونزا لفترة أطول من 7 أيام.

الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال أول يومين إلى ثلاثة أيام من نزلات البرد، وغالباً ما تكون نزلات البرد غير معدية بعد الأسبوع الأول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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