شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يرفع سن شراء منتجات التبغ إلى 21 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرج الكونجرس الأمريكى بند لرفع الحد الأدنى لسن شراء منتجات التبغ من 18 إلى 21 عامًا فى فاتورة الإنفاق فى نهاية العام.

وذكرت سى بى إس نيوز: "سيكون من غير القانونى لأى تاجر تجزئة بيع منتج تبغ لأى شخص يقل عمره عن 21 عاماً".

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وقد رفعت 19 ولاية بالفعل من العمر لشراء منتجات التبغ إلى 21، بما فى ذلك أركنساس، كاليفورنيا، كونيتيكت، ديلاوير، هاواى، إلينوى، مين، ميريلاند، ماساتشوستس، نيو جيرسى، نيويورك، أوهايو، أوريجون، بنسلفانيا، تكساس، يوتا، فيرمونت وفرجينيا وواشنطن، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا تمويلًا بقيمة 25 مليون دولار لأبحاث العنف ضد الأسلحة النارية فى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة.

ولم يقدم الكونجرس تمويلًا لأبحاث العنف ضد الأسلحة النارية منذ 20 عامًا، حسبما ذكرت شبكة سى بى إس نيوز.