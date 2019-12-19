شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 7 أطعمة لقلبك.. أبرزها القهوة والسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة الصحية الهامة لصحة القلب، والتي تساهم في الحفاظ عليه من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولهذا السبب يهدف باحثون من الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى تحديد الأطعمة التي يجب أن نتناولها جميعًا لقلوب أكثر صحة، وقاموا بنشر توصياتهم في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب بعد مراجعة أكثر من 60 دراسة، وذلك وفقا لموقع " menshealth".

الأطعمة الصحية القلب هي:

-اللوز..

وفقا للدراسة الجديدة المكسرات كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، فاللوز يعد من أفضل ما يمكنك تناوله، فهو ملىء بالدهون غير المشبعة الاحادية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالإضافة إلى ذلك ، تعد الدهون غير المشبعة الأحادية مصدرًا جيدًا لفيتامين E المضاد للأكسدة ، والذي يحافظ على صحة الجهاز المناعي، تنصح الإرشادات الغذائية للأمريكيين بالحفاظ على استهلاك الدهون بنسبة 30 في المائة من السعرات الحرارية اليومية ، ومعظمها يأتي من الدهون غير المشبعة الأحادية أو غير المشبعة.

-التفاح..

وجد باحثو جامعة كورنيل أن تناول تفاحة واحدة يوميًا يمكن أن يوقف أكسدة LDL ، الذي يحدث عندما يختلط الكوليسترول مع الجذور الحرة، أو الجزيئات غير المستقرة في جسمك نتيجة لذلك، يصبح الكوليسترول تالفًا مما يسبب الالتهاب وتراكم البلاك في الشرايين. وجد علماء كورنيل أن تفاحة في اليوم يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ بنسبة 8 في المئة.المكافأة: تحتوي التفاح (وجلودها) على ألياف قابلة للذوبان ، وهو النوع الذي ينظف جدران الشرايين نظيفة.

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- البقوليات..

وفقًا للمراجعة الجديدة ، يمكن للبقوليات مثل الفول والعدس وفول الصويا أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وتحسن مستويات السكر في الدم وضغط الدم ، وحتى تساعدك على إنقاص الوزن.

- السمك..

وجدت الدراسة الجديدة أدلة على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجد علماء جامعة تافتس أنه في كميات عالية بما فيه الكفاية ، أحماض أوميجا 3 الدهنية من الأسماك تمضغ من خلال جزيئات الكوليسترول في مجرى الدم وتقلصت حجم جزيئات LDL المتبقية بنسبة 12 في المئة.

-القهوة..

يمكنك أن تستريح أخيرًا حول كل تلك القهوة التي تتناولها كل صباح ، لأن فريق فريمان وجد أن شرب القهوة قد يساعدك على العيش لفترة أطول. في الواقع ، قرر الباحثون أن استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة دون أي خطر من مشاكل في القلب ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب.