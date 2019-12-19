هل تعرف سر الحماية من مرض الاكتئاب ؟

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ونقل موقع سكاى نيوز عريية، أن النتائج أظهرت أن للعمل تأثيرا إيجابيا على صحة المسنين، بخلاف ما هو شائع، لأن الناس يحثون كبار السن على أخذ قسط كبير من الراحة، وترك كافة الانشغالات.
وقامت الباحثة الكورية الجنوبية، هان جي نا، بدراسة عينة من 10 آلاف و451 شخص مسن تزيد أعمارهم عن الخامسة والستين.
ووجدت الدراسة ، أن كبار السن الذين يواصلون العمل، يحظون بتفاعل اجتماعى أكبر، ويستطيعون نسج علاقات مع زملائهم، كما أنهم يجنون المزيد من المال ، ويستطيعون القيام بأنشطة.
وقالت الباحثة إن بعض الناس يعتقدون أن الغرض من العمل هو المال فقط، "ولذلك، يشعر الناس بالحسرة حين يرون شخصا كبيرا في السن وهو ما زال يعمل، لكن في الواقع، علينا أن نشجعهم على المضي قدما في هذا الأمر، لأنه مفيد من الناحية الصحية".
وكانت دراسات سابقة قد تحدثت عما يعرف بـ"الشيخوخة المثمرة"، أي أن الشخص الذى يتقدم في العمر لا يركن إلى العزلة، بل يقوم بعدة أشياء من قبيل العمل أو التطوع، وهذه الأشياء تبقيهم أكثر اندماجا فى المجتمع.
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