تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الموريناجا

المورينجا هي شجرة الغذاء والدواء، وتوصف بالشجرة الطبيبة، لأنها متعددة الفوائد الصحية على الجسم.

نبات المورينجا هو عبارة عن أوراق وزهور تتميز عن غيرها بأن كل جزء منها له العديد من الفوائد المنفصلة عن بعضها. فهناك فوائد لزهور المورينجا، وفوائد أخرى لبذورها، وأخرى لزيتها، وجميعها مكونات غذائية صالحة للأكل. لنبات المورينجا العديد من الاستخدامات، سواء كانت في الطهي، أو في صناعة الأدوية والمستحضرات التجميلية. نبات المورينجا له قيمة غذائية عالية جدًا، فهو غني بالفيتامينات والبروتينات، كما أنه يحتوي على العديد من المواد والمركبات الكيميائية الطبيعية المضادة للإلتهاب والأكسدة، والتي تقوم بدورها في علاج الآلاف من الأمراض الصحية المزمنة. تابعي معنا هذا المقال وتعرفي بشكل مفصل على فوائد نبات المورينجا الصحية.

فوائد نبات المورينجا للأم المرضعة

من أهم ما يميز نبات المورينجا أنه يفيد صحة الأم المرضعة بشكل كبير، حيث أن الأم بعد فترة الولادة والنفاس تحتاج إلى أن تتناول كميات مضاعفة من الأطعمة المفيدة والهامة، وهذا من أجل صحتها وصحة جنينها. من أهم ما تحتاجه الأم خلال فترة الرضاعة هي زيادة كمية الحليب، حتى يمد الطفل بالفيتامينات والكالسيوم. المورينجا هو النبات الممتاز الذي يستخدم لهذا الغرض، نظرًا إلى أن له قدرة عالية لإدرار حليب الأم بفاعلية كبيرة وذلك من خلال دوره في زيادة هرمون البرولاكتين. لذلك، ينصح الأطباء بضرورة تناول الأم لنبات المورينجا قبل الولادة وأثناء فترة الرضاعة.

فوائد نبات المورينجا على الكبد والكلى

من الفوائد الصحية لنبات المورينجا أيضًا هو أنه يساعد على تنشيط وظائف الكبد والكلى، ويعمل على حمايتهما من التعرض للإصابة بالإلتهابات التي تسبب تدهوراً وخللاً في وظائفهما. يعد هذا النوع من النباتات علاجاً فعالاً للقضاء على التهابات وتليف الكبد. كما أن أوراق المورينجا تعمل بشكل كبير على تنظيف الكليتين من الحصوات، لأنها تساعد في الحد من الأوكزالات الموجودة في الجسم، التي تؤدي إلي حصى الكلى. تعمل المورينجا أيضًا على تنقية الكلى من السموم والجراثيم، وبالتالي فهي تحد من حرقان وإلتهابات البول.

فوائد المورينجا على صحة الأوعية الدموية

تساعد المورينجا أيضا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وذلك نظرًا لاحتواء بذورها على العديد من المعادن والعناصر الغذائية الهامة التي تعزز من صحة عضلة القلب، وتعمل على تقوية ضخ الدم إلى باقي أعضاء الجسم. تساعد المورينجا على توسيع الأوردة والأوعية الدموية بنسبة كبيرة، مما تقلل من خطر الإصابة بإنسداد الشرايين. كما أن نبات المورينجا يقلل من تلف خلايا القلب نظرًا لإحتوائه على مواد مضادة للأكسدة. ليس هذا فقط، بل ان المورينجا تساعد بنسبة كبيرة على تنظيم مستويات ضغط الدم، و تخفض من معدلات الكوليسترول الضارة بالدم.

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فوائد المورينجا لعلاج هشاشة العظام

لأن نبات المورينجا من المصادر الغذائية الغنية بمعدن الكالسيوم، إذا فهو من أكثر النباتات المعالجة لمرض هشاشة العظام. يقوي المورينجا عضلات المفاصل والعظام وذلك لإحتوائه على أربعة أضعاف من الكالسيوم الذي يوجد في الحليب. تحتوي المورينجا أيضًا على نسبة كبيرة من الفيتامينات، من أهمها فيتامين د المعروف بفوائده السحرية على العظام وفقرات المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، يحد المورينجا أيضاً من التعرض للإصابة بتشنجات العظام، وتقلصات العضلات والمفاصل. لذلك، إذا كنتِ تعانين من آلام المفاصل الحادة، عليك بدهن المنطقة المصابة بزيت المورينجا.

فوائد المورينجا على الربو والزهايمر

يساعد مسحوق المورينجا المجفف في علاج مرض الزهايمر بشكل كبير، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تعمل بدورها على منع تكوين الشوارد الحرة في الجسم وذلك من خلال قدرتها على تقليل تركيز الزرنيخ في الخلايا العصبية. تعمل المورينجا أيضًا على حماية الخلايا من التعرض للتلف، كما تعالج الاضطرابات العصبية الأخرى. كذلك، تعمل المورينجا على علاج مرض الربو لأنها تحتوي على نسبة ممتازة من المواد المضادة للالتهاب والحساسية، فهي تقلل من أعراض تشنج الرئتين، وتخفف من إلتهابات الشعب الهوائية. هذا فضلًا عن دورها القوي في حماية الجهاز التنفسي من الأمراض المزمنة. لذلك، يمكنكِ إضافة مسحوق المورينجا إلى الطهي كنوع من أنواع التوابل للإستفادة منها.

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