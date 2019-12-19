تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الذرة

تحتوي الذرة على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان. فهي تحتوي على فيتامين ب1 الذي يتم إستخدامه في عملية هضم الطعام وإمتصاص العناصر الهامة من الغذاء.

كما تحتوي الذرة على فيتامين ب5، الذي يساعد في حدوث العمليات الحيوية بصورة صحيحة في الجسم. تحتوي أيضاً على الفولات، الذي يساعد الأم الحامل في عملية تجديد وبناء الخلايا. كما يعمل على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج الذي يعمل على الحد من الإصابة بالسرطان. بالإضافة إلى تقليل نسبة إرتفاع الكوليسترول في الدم، وتقليل التعرض للإصابة بمرض سكري الدم، نتيجة لوجود الألياف في الذرة بنسبة كبيرة. إلا أن هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى على باقي أجزاء الجسم سوف نذكر بعضها من خلال النقاط التالية.

فوائد الذرة لصحة القلب

للذرة العديد من الفوائد التي تعود على جسم الإنسان، فزيت الذرة يحتوي على الكثير من الأحماض الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر من الدهون الهامة للحفاظ على صحة القلب والشرايين مثل الأوميجا 3. بالإضافة إلى كونه أحد الوسائل التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم LDL، مما يؤدي إلى الحد من الإصابة بانسداد الأوعية الدموية، والحد من إرتفاع ضغط الدم. كما يعمل على الوقاية من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وتصلب الشرايين. يوجد حوالي 60% من الدهون غير المشبعة بزيت الذرة و حوالي 30% من الدهون الأحادية غير المشبعة. تعتبر الذرة من العناصر التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا هامًا في إعادة توازن السوائل الموجودة في الجسم، فكل مائة جرام من الذرة تحتوي على 270 مللي جرام من البوتاسيوم. تعمل الذرة كذلك على الحد من إمتصاص الكوليسترول في الدم، وذلك لاحتوائها على الفيتوسيترول بنسبة كبيرة، مما يعود بالنفع على صحة القلب.



فوائد الذرة للجهاز الهضمي

تحتوي الذرة على نسبة كبيرة من الألياف، والتي بدورها تعمل على تخليص الجسم من الكوليسترول الضار في الأوعية الدموية، وذلك من خلال إمتصاص الألياف القابلة للذوبان. كما تعمل الألياف على منع حدوث الإمساك، بالإضافة إلى قيامها بتحسين حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى منع الإصابة بمرض القولون العصبي والإسهال. تلعب الذرة دورًا كبيرًا في الوقاية من سرطان القولون أيضا، بالإضافة إلى التقليل من الإصابة بالبواسير.

فوائد دقيق الذرة للبشرة

للذرة فوائد عديدة للبشرة، فهي لها دور كبير في علاج الحبوب والبثور التي تظهر على البشرة، ويصعب التخلص منها. بالإضافة إلى قدرتها على تنقية البشرة من الشوائب المتراكمة بداخلها. كما أن لها دورًا كبيرًا في علاج حروق الشمس، والالتهابات الجلدية التي تظهر نتيجة تأثير الأشعة فوق البنفسجية. كما تعمل على تخليص البشرة من الجلد الميت، وذلك من خلال تقشيرها، والقضاء على العوالق الضارة المتواجدة فيها. لهذا فدقيق الذرة يعتبر مقشر جيد للبشرة الدهنية، فيقوم بتخليص الجلد من الدهون الزائدة التي تفرزها البشرة، والتي بدورها تؤدي إلى ظهور البثور.

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يمكنكِ عمل مقشر طبيعي من دقيق الذرة، باستخدام خل التفاح المخفف بالماء، بالإضافة إلى 3 ملاعق من دقيق الذرة. إخلطي المكونات جيداً في بولة متوسطة، ثم طبيقهم على بشرة نظيفة. اتركيهم على البشرة لمدة 10 دقائق ثم اغسلي بالماء والصابون. في حالة استخدام الماسك للبشرة الدهنية يتم إستخدام خل التفاح بدون تخفيف. أما على البشرة الحساسة فيُستبدل الخل بالماء فقط.

فوائد الذرة لعلاج الأنيميا

تحتوي الذرة على فيتامين ب12 بنسبة كبير، وهو يعمل على تجنب الإصابة بالأنيميا. بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والحديد، الذي يؤدي نقصه لحدوث خلل بالجسم مما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا وفقر الدم. كما أنه هام لنفس الغرض للأم الحامل وجنينها. لذلك يُنصح بإضافة الذرة إلى الأطعمة اليومية لتجنب الإصابة بالأنيميا.

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