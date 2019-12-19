تعرف علي أهم و أبرز فؤائد حليب الصويا

حليب الصويا هو نوع من أنواع الحليب النباتي والذي يعتبر بديل لحليب الأبقار.

يعتبر حليب الصويا من أنواع الحليب التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، مع خلوه من الدهون والكولسترول الذي يتواجد بنسبة كبيرة في حليب الأبقار، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها الجسم، إلا أنه يحتوي على الكالسيوم ولكن بنسبة قليلة جداً. لذلك يتم اللجوء إلى شربه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية من حليب الأبقار، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الأمنية الغير مشبعة والمفيدة جداً للجسم، وأيضاً يحتوي على الحديد ونوعان فيتامين ب وهما فيتامين ب12، و فيتامين ب2. يحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من البروتينات لذلك يعتبر بديل جيد لحليب الأبقار.

فوائد حليب الصويا

فوائده للعظام

يحتوي حليب الصويا على نسبة كبيرة من الحديد بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الكالسيوم، والذي يعتبر من المكونات الأساسية للعظام. عند الحرص على تناول حليب الصويا بشكل كبير فإن ذلك يعمل على تقوية العظام وزيادة قدرة الخلايا على التجدد والتحول، لتصبح أكثر قوة وصلابة بسبب وجود عنصر الحديد. يحتوي كوب واحد من هذا الحليب على مئتان وتسع وتسعون ملي جرام من الكالسيوم، وهو عبارة عن جزء كبير من الكمية التي تحتاج إليها العظام بشكل يومي أي نحو ثلاثون بالمائة. يحتوي أيضاً الحليب على أربعة عشر بالمائة من الحديد الذي يحتاجه الجسم بشكل يومي، أي نحو واحد و واحد من عشرة ملي جرام. يعمل الحديد أيضًا على زيادة عمل الأوعية الدموية مما يدفع بالأكسجين إلى داخل الخلايا.

فوائده لخلايا الجسم

يحتوي هذا الحليب على نسبة كبيرة من الفيتامينات فهو يحتوي على نوعي من فيتامين ب بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الريبوفلافين، الذي يعمل على زيادة إنتاج الحمض النووي والطاقة داخل الخلايا مع حفظ الحمض النووي داخل الخلايا. حيث أن كوب واحد منه يحتوي على واحد وخمسون من مائة ملي جرام من الريبوفلافين، أي نحو تسع وثلاثون بالمائة من احتياج الرجال له، وستة وأربعون بالمائة من احتياج السيدات له.

فوائده لفقدان الوزن

يحتوي هذا الحليب على العديد من العناصر التي يحتاج إليها الجسم، بالإضافة إلى خلوه من وجود الدهون الضارة أو احتوائه على نسبة مرتفعة من السكر، مقارنة بالحليب العادي. حيث أن الحليب العادي يحتوي على اثنا عشر جرام من السكر للكوب الواحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن حليب الصويا يعتبر من انواع الحليب خالي الدسم، حيث يقل تواجد السعرات الحرارية بداخله حيث يحتوي على ثمانون سعر فقط، بالإضافة إلى قدرته على منع امتصاص الدهون من الأمعاء. لذلك فهو يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

فوائده للأوعية الدموية

يحتوي هذا الحليب على الكثير من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الأوميجا ثري التي تعمل على زيادة قدرة الأوعية الدموية على التخلص من الميكروبات، بالإضافة إلى زيادة نسبة المرونة بها حتي تكون أكثر تناسب لإختلاف دفع الدم إلى خلايا الجسم.

بدائل أخرى نباتية لحليب الصويا

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حليب اللوز

يعتبر حليب اللوز من البدائل الطبيعية للحليب الصويا، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم وهو من المصادر الغنية بالمغنيسيوم. ويحتوي أيضاً على فيتامين e بالإضافة إلى أنه يعتبر من العناصر الغنية بالألياف التي تعمل على التخلص من الإمساك وأمراض المعدة والقولون. يساعد على تقوية العظام بالإضافة إلى تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، يساعد في علاج فقر الدم و يساعد الدماغ على الوقاية من الأمراض.

حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والحديد، بالإضافة إلى أنه من العناصر الغنية بالفسفور ويحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من المنجنيز والزنك وعنصري السيلينيوم والنحاس. وغير ذلك فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المشبعة، لذلك يعتبر من البدائل الهامة للحليب.

حليب الكتان

يعتبر حليب الكتان من البدائل الطبيعية لحليب الصويا حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية و الأوميجا ثري ويحتوي أيضاً على فيتامين ب ونسبة كبيرة من المغنسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على سعرات حرارية قليلة بالإضافة إلى أنه حلو المذاق.

حليب الأرز

من البدائل الطبيعية للحليب ويحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم والبشرة فهو بديل ممتاز لحليب الصويا لأنه يحتوي على نفس فوائده.

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