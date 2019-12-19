شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد وأضرار «الساونا الباردة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يشهد العلاج بالتبريد “Cryotherapy” حالياً رواجاً كبيراً في عالم الرياضة الاحترافية من أجل الاستشفاء السريع للعضلات وتخفيف الألم، حسبما أعلنت مجلة “Elle” المعنية بالصحة والجمال.

وأشارت المجلة إلى أن العلاج بالتبريد أو ما يعرف “بالساونا الباردة” متاح أيضاً للأشخاص العاديين من أجل الاستفادة بمزاياه العديدة للصحة والجمال.

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وقالت المجلة إن الساونا الباردة عبارة عن جهاز مملوء بالنيتروجين تصل درجة حرارته إلى -150 درجة، مشيرة إلى أن المرء يمكث داخل الجهاز لمدة 3 دقائق تقريباً.

وأضافت “Elle” أن العلاج بالتبريد يعمل على استرخاء العضلات وتخفيف الألم والتخلص من احتباس السوائل وتنشيط الأيض وتحفيز حرق الدهون؛ حيث إنه يساعد على حرق نحو 800 سعر حراري، بالإضافة إلى الحصول على بشرة تتمتع بمظهر مشدود والشعور بالسعادة.

في سياق متصل أشارت المجلة إلى أن الساونا الباردة لا تناسب الأشخاص، الذين لديهم مشاكل بالقلب أو الذين يعانون من إكزيما البرودة.