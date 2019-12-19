تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الزنك

للزنك العديد من الفوائد الجمالية للبشرة والشعر، فيعمل على تجديد خلايا الجلد وتقوية بصيلات الشعر، تعرفي إلى أهم فوائده الجمالية ومصادره الغذائية من خلال المقال التالي.

الزنك من أهم المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل منتظم للحفاظ على الصحة العامة بالإضافة إلى صحة البشرة والشر. على الرغم من احتياج الجسم لجرعات صغيرة فقط من الزنك، إلا أن نقصه قد يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية التي تؤدي للكثير من المشكلات الصحية والتي من أبرزها تساقط الشعر، فقدان الشهية وشحوب البشرة.

إليكِ أهم فوائد الزنك للشعر والبشرة.

1- تقليل تساقط الشعر

تناول الزنك بجرعات كافية يومياً من أهم الخطوات الأساسية للوقاية من تساقط الشعر. فيساعد على تقوية البصيلات وتعزيز معدل نمو الشعر. احرصي على تناول المصادر الغذائية الأساسية من الزنك خلال وجباتك اليومية أو تناولي المكملات الغذائية وحبوب الزنك للحفاظ على شعر صحي.

2- التخلص من الشيب المبكر

المكملات الغذائية وحبوب الزنك هي الحل الأمثل للتغلب على مشكلة ظهور الشعر الأبيض أو الشيب المبكر. فهي من أهم الأعراض الأساسية لنقص الزنك. حيث يعمل على تعزيز صبغات الشعر الطبيعية للحفاظ على لون ثابت بعيداً عن الشيب المبكر.

3- تجديد حيوية البشرة

تناول الزنك بشكل منتظم خلال غذائك اليومي يساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن التعرض للعوامل الخارجية من التلوث البيئي وأشعة الشمس القاسية. كما أنه من أهم العناصر الأساسية للوقاية من العديد من المشكلات الجلدية كالإكزيما والصدفية.

4- سرعة شفاء الجروح

يساعد الزنك على سرعة تجديد خلايا الجلد وإصلاح الأنسجة التالفة. لذلك، يستخدم كمكون أساسي في تصنيع كريمات الجلد التي تستخدم للعناية ببشرة الأطفال وتحميها من الالتهابات الشديدة. كما يساعد كذلك على سرعة شفاء الجروح والحروق.

هم المصادر الغذائية للزنك:

على الرغم من توافر المكملات الغذائية وحبوب الزنك العلاجية، إلا أنه هناك الكثير من المصادر الغذائية الغنية بالزنك والتي يمكنكِ تناولها خلال وجباتك اليومية للحصول على الجرعات الكافية من الزنك. من أهم الأطعمة والمأكولات الصحية التي تحتوي على كميات كبيرة من الزنك هي:

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- اللحوم الحمراء والدواجن.

- الأسماك والمأكولات البحرية.

- الحبوب الكاملة.

- منتجات الألبان.

- المكسرات والبقول.

ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على تناول المصادر الحيوانية من الزنك وليس النباتية، فيسهل امتصاصها بشكل أسرع.

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