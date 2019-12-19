تعرف علي أهم وأبرز فؤائد الشوفان

يعتبر الشوفان واحدًا من أهم أنواع الحبوب الكاملة الذي يتمتع بقيمة غذائية عالية جدًا، ويتميز بفوائده العديدة على الصحة بشكل عام وعلى الصحة الجنسية بشكل خاص.

تعتبر حبوب الشوفان أو دقيق الشوفان من أفضل المصادر الغذائية الممتازة التي تحتوي على قدر عالِ جدا من الفيتامينات الهامة والمعادن الرئيسية والألياف الغذائية والعديد من المواد المضادة للأكسدة. هذه العناصر والمكونات الغذائية يحتاجها الجسم بشكل كبير من أجل تعزيز صحة وسلامة الأعضاء والأجهزة الحيوية الموجودة بالجسم. هذا فضلًا عن إحتياج الحياة الجنسية لمثل هذه المكونات الغذائية من أجل الحصول على علاقة جنسية مثيرة وحميمية. من خلال هذا المقال، سوف نستعرض معكِ الفوائد الخاصة بحبوب الشوفان على الصحة والجنس.

فوائد الشوفان لتعزيز صحة الجنس

الشوفان من المصادر الغذائية الرائعة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية، مثل حمض الأرجينين الذي يقوم بدوره في زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية للعضو الذكري لدى الرجل، وبالتالي فهذا يؤدي إلى تمديد الأوعية الدموية بالعضو الذكري وضخها بكمية أكبر من الدم ويحد من تصلب الأوردة، مما يعزز من صحة الانتصاب وزيادة الشعور بالإثارة والرغبة الجنسية في ممارسة العلاقة الحميمة. كما ويحتوي الشوفان على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة التي تمنح الجسم الشعور بالطاقة والنشاط وتحسين الحالة المزاجية لأداء العملية الجنسية. ولأن الشوفان غني بمركب Avenanthramid، فهو من أهم الأطعمة المساهمة بشكل فعال في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يساعد على تقوية حركة الحيوانات المنوية، والشعور بالنشوة والإثارة.

فوائد الشوفان في علاج المشاكل الجنسية

يعتبر الشوفان من أهم العلاجات الطبيعية الفعالة لعلاج مشاكل الرجل الجنسية. حيث يساهم الشوفان في تحفيز الهرمونات الجنسية المسؤولة عن أداء الرجل الجنسي خلال العلاقة الحميمة، نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المنجنيز الذي يساهم في تنشيط وظائف الغدد النخامية المعروفة بدورها الفعال في إفراز هرمونات الجنس لدى الرجل، وهذا في حد ذاته يؤكد أن الشوفان من أفضل الطرق العلاجية التي تساعد في الحد من مشاكل ضعف الانتصاب لدى الرجال. كذلك يعالج الشوفان مشاكل سرعة القذف المبكر التي يعاني منها ثلث الرجال على مستوى العالم. ويعمل الشوفان على إطالة مدة الجماع وتأخير عملية القذف.

فوائد الشوفان لتقوية الجهاز المناعي

أما عن فوائد حبوب الشوفان على الصحة فهو يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز المناعي، ويعمل على تقويته وتنشيط وظائفه الحيوية من أجل مقاومة الأمراض المزمنة، ومحاربة البكتيريا والميكروبات الضارة التي تخترق الجسم مسببة لها العديد من الأمراض والمشاكل الصحية الخطيرة. كما ويساعد الشوفان في الحفاظ على نشاط وحيوية الجسم بشكل كبير، ويعمل على مساعدة الجهاز المناعي في تأدية وظائفه بشكل طبيعي لمكافحة الأمراض والشقوق الحرة التي تهاجم الجسم. وهذا لأن الشوفان يحتوي على نسبة عالية جدًا من العناصر والمركبات الكيميائية الغذائية التي يحتاجها الجهاز المناعي للجسم.

Advertisements

فوائد الشوفان للسكر والضغط والكوليسترول

من أهم الفوائد الصحية لحبوب الشوفان هي أنه يعمل على تخفيض مستويات السكر بالدم، ويحد من ارتفاعه. وهذا لأن الشوفان من المصادر الغنية بالمواد الكربوهيدرات العالية الجودة، والعديد من الألياف الغذائية التي تحد من تخزين السكر على شكل دهون، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بداء السكري. كما ويقلل الشوفان من معدلات الضغط المرتفع بشكل كبير، ويحد من انقباض وانبساط ضغط الدم، ومن هنا فإنه يخفف من حدوث المشاكل القلبية الخطيرة التي تحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم. هذا بالإضافة إلى دور الشوفان الذي يلعبه في انخفاض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والذي يعيق من عملية تدفق الدم إلى الأوعية الدموية، نظرًا لأن الشوفان غني بعنصر الماغنسيوم والألياف الغذائية.

فوائد الشوفان وصحة الأمعاء والقولون

لأن الشوفان غني بنسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية إذا فهو متعدد الفوائد الرائعة لصحة القولون والأمعاء. حيث أن الشوفان يساعد القولون في حمايته من الإصابة بالالتهاب التقرحي، ويساعده أيضا من التعرض لمخاطر الإصابة بالسرطان. كما أن الشوفان يعمل على تخفيف ألم الإمساك ويعزز من أداء الأمعاء، ويزيد من تليين حركتها، ويساهم في تسهيل عملية الهضم. ويعد الشوفان من أهم الحبوب الغذائية الكاملة التي تعالج كافة الأمراض الهضمية والاضطرابات المعدية المزعجة. وذلك لأن الشوفان من المصادر الرئيسية الممتازة بالمعادن والفيتامينات اللازمة للجهاز الهضمي.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن الشوفان يحمي من سرطان الثدي

دراسة تؤكد أن المعادن تنظم مستويات السكر في الدم