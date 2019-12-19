تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الطماطم

تعتبر الطماطم واحدة من أهم أنواع الأطعمة الغذائية المفيدة جدًا لصحة الجسم. والطماطم أو البندورة من أبرز الثمار التي اختلف الاخصائيون على تصنيفها ما بين لائحة الخضروات أو الفواكه.

فمنهم من بيقول أنها من أحد أنواع الخضروات في حين صنفها البعض الآخر أنها من الفواكه. ولكن الشائع بيننا أن الطماطم تصنف من ضمن أنواع الخضروات لأننا نستخدمها في أطباق سلطة الخضروات، والعديد من أصناف الخضروات الأخرى من خلال عمل عصير للطماطم وإضافته لطهي الخضروات والأطعمة. واليوم سيكون حديثنا عن الفوائد الصحية لعصير الطماطم على جسم المرأة، لذلك تابعي معنا هذا المقال سيدتي وتعرفي على فوائد الطماطم الصحية التي لم تتوقعيها.

فوائد عصير الطماطم للريجيم

من أهم الفوائد الصحية التي يتمتع بها عصير الطماطم هو أنه يساعد بشكل كبير في خسارة الوزن وإنقاص العديد من الكيلو جرامات الزائدة بالجسم. لذا فإن عصير الطماطم يندرج ضمن قائمة المشروبات المتخصصة في حرق الدهون والمناسبة لحميات الريجيم المختلفة. وحسب ما أكدته الدراسات أن تناول كوب واحد من عصير الطماطم بعد كل وجبة قادر على إذابة الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة مع انخفاض ملحوظ في الوزن، وذلك لأن عصير الطماطم يشعر المرأة بالشبع الشديد وعدم الرغبة بتناول الطعام، هذا بالإضافة إلى أن عصير الطماطم يقلل من كمية الطعام الدسم الذي يتم تناوله خلال الوجبات الغذائية.

فوائد عصير الطماطم للجنس

ربما تكون هذه الفائدة لعصير الطماطم تشكل نوعا من الغرابة لدى الكثيرين وهي أن عصير الطماطم يعد من أفضل أنواع العصائر الطبيعية الحياة الجنسية لدى المرأة والرجل ايضًا. وهذا نظرًا لاحتواء الطماطم على مادة الليكوبين المعروفة بفوائدها الجنسية المتعددة للإنسان، والتي من أهمها زيادة نسبة الخصوبة لدى الرجال لأنها تعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية بشكل كبير. كما أنها تساعد على زيادة القدرة الجنسية والشعور بالنشوة والرغبة خلال فترة الجماع، ويعمل عصير الطماطم ايضًا على معالجة ضعف الانتصاب وارتخاء العضو الذكري. هذا فضلا عن دور مادة الليكوبين الموجودة بالطماطم في علاج مشاكل العقم لدى المرأة وتعزيز صحة المبايض والرحم. ويعمل عصير الطماطم ايضًا على علاج المرأة من مشاكل البرود والفتور الجنسي الذي يسبب فقدان المتعة خلال ممارسة الجماع. لذلك يمكن للزوجين تناول كوب من عصير الطماطم قبل ممارسة العلاقة الحميمة بساعة واحدة.

عصير الطماطم لتخفيف أعراض انقطاع الطمث

عصير الطماطم مهم جدًا لفترة سن اليأس لدى المرأة، أي فترة انقطاع الدورة الشهرية. فمن المعروف أن المرأة بعد انقطاع الطمث لديها تشعر ببعض الأعراض المؤلمة والمزعجة للغاية والتي من أهمها الحالة النفسية السيئة وتغيير المزاج العام، ولكن عند تناول عصير الطماطم فسوف يتم انضباط الحالة المزاجية وتحسين نفسية المرأة بشكل كبير، مع تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر كما ويساعد عصير الطماطم من تخفيف آلام البطن والظهر والمفاصل التي تصاب بها المرأة بعد انقطاع الطمث، وهذا لأن الطماطم تقوم بتعويض الجسم عن هرمون الاستروجين التي تفقده المرأة تدريجيا مع تقدم السن وانقطاع الدورة الشهرية. ويعمل عصير الطماطم ايضًا على تخفيض معدلات الدهون في جسم المرأة بعد سن اليأس.

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فوائد عصير الطماطم لصحة وسلامة القلب

كما ويفيد عصير الطماطم جميع النساء من خلال حمايتهن من التعرض للإصابة بأمراض القلب الخطيرة وأمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، نظرًا لاحتواء الطماطم على نسبة عالية جدًا من حمض الفوليك الفعال بقوى في تعزيز صحة القلب. هذا بالإضافة إلى احتواء الطماطم على عنصر البوتاسيوم والعديد من الفيتامينات الذي يحتاجها الجسم لتنشيط وظائف القلب وزيادة توريد الدم إلى جميع أنحاء الجسم، والتي من أبرزها فيتامين B3 وفيتامين B6. كما ويعمل عصير الطماطم على توسيع الأوردة والأوعية الدموية، ويحمي الشرايين من التصلب والانسداد. ويقوم عصير الطماطم ايضًا بتخفيض معدلات الكوليسترول الضار في الجسم وحماية القلب من تراكم الدهون عليه.

فوائد عصير الطماطم للحماية من السرطان

من ضمن أهم فوائد عصير الطماطم السحري هو أنه يزيد الجسم والجهاز المناعي من مقاومة الإصابة لأخطر الأمراض الصحية وهو السرطان. حيث يعمل عصير الطماطم على محاربة أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية الخطيرة مثل سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة والبنكرياس. وهذا لأن الطماطم غنية بمادة الليكوبين التي تعتبر واحدة من أهم المواد المضادة للأكسدة والتي تقوم بدورها في محاربة الجذور الحرة المسببة للسرطان. كما وتحتوي الطماطم على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات الكيميائية الطبيعية الفعالة في الحفاظ على خلايا الجسم السليم والحد من تحويلها إلى خلايا سرطانية خبيثة.

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