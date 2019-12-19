تعرف علي أهم و أبرز فؤائد القسط الهندي

تنمو نبتة القسط الهندي في الهند فقط، لذا عرفت باسم القسط الهندي، واستخدم القسط الهندي في الهند منذ القدم لعلاج الكثير من الامراض فهذه النبتة تعد من اشهر النباتات التي تستخدم بشكل موسع في الطب البديل، ويصدر القسط الهندي من الهند الى جميع انحاء العالم ويوجد اقبال كثيف على هذه النبتة من جميع الدول نظراً لفوائدها العلاجية الكثيرة، ويتميز القسط الهندي بأن له رائحة عطرة وطعم مر ولكن فوائده العديدة تجعلنا نتغاضى عن طعمة، وتستخدم هذه النبتة عن طريق عمل مشروب القسط الهندي الذي يتميز باللون الاحمر الداكن ويتم شربه بعد تحليته للتخلص من الطعم المر، وفيما يلي سوف نعرض لكِ اهم فوائد مشروب القسط الهندي للصحة.



فوائد القسط الهندي للمعدة

يساعد نبات القسط الهندي على التخلص من الم المعدة والقولون كما انه يساعد على علاج قرح المعدة، فهذا النبات له قدرة كبيرة على تجديد الانسجة والخلايا وبالتالي يساعد على علاج قرح المعدة بشكل سريع، يساعد نبات القسط الهندي ايضًا على التخلص من الديدان المعوية التي تسبب العديد من المشاكل في المعدة وتسبب مشاكل صحية، فعند المداومة على شرب نبات القسط الهندي بشكل يومي سوف تتخلصون تماما من الديدان المعوية، كما ان له قدرة كبيرة على قتل اي بكتريا او ميكروب في المعدة مما يجعل المعدة تعمل بصورة أفضل.



زيادة الرغبة الجنسية والتخلص من العقم

استخدم نبات القسط الهندي منذ القدم في علاج العقم لدي الرجال والنساء كما كان يستخدم كمنشط جنسي، فهذا النبات يساعد على زيادة الرغبة الجنسية بشكل كبير لدي الرجال والنساء ايضًا، ويساعد على علاج البرود الجنسي وضعف الانتصاب لدي الرجال، كما انه يساعد على حل معظم مشاكل الجهاز التناسلي لدي المرأة والرجل مما يزيد من فرص حدوث الحمل وعلاج العقم، فيساعد هذا النبات على زيادة عدد الحيوانات المنوية لدي الرجل ويساعد على انتاج حيوانات منوية ذات كفائه وقوة اكبر مما يساعد على حدوث الحمل، وايضا يعالج الاضطرابات الهرمونية لدي المرأة ويزيد من نشاط المبايض ويساعد في التخلص من معظم المشاكل التي تصيب المبايض كما يساعد على علاج الامراض المختلفة التي قد تصيب جدار الرحم.



إنقاص الوزن

يساعد نبات القسط الهندي على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، فهذا النبات يساعد على ارتفاع معدلات الحرق في الجسم بشكل كبير، ولاستخدام هذا النبات في انقاص الوزن يتم طحنه للحصول على بودر والاحتفاظ به في برطماناً نظيف محكم الغلق، ويتم عمل مشروب من هذ النبات وشربه 3 مرات يوميا قبل الوجبات الرئيسية، وللتخلص من طعم المشروب الذي قد يكون مزعجا بسبب مرارته يتم تحليته بالعسل او يضاف اليه اللبن خالي الدسم ويمكن اضافة ملعقة ن القرفة اليه فالقرفة سوف تجعل المشروب ذو طعم جيد كما انها ستساعد ايضًا على الحرق، وعند شرب هذا المشروب يفضل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، وهذا النبات سيساعدكم في ممارسة التمارين الرياضية نظرًا بانه يزيد نشاط الجسم بشكل كبير.

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الغدة الدرقية

كسل الغدة الدرقية يسبب العدد من المشاكل للإنسان واهمها الخمول فيزيد الخمول بشكل كبير عند حدوث كسل في الغدة الدرقية ويشعر الشخص بانه غير قادر على ممارسة أي نشاط، كما ان كسل الغدة الدرقية يسبب اضطرابات هرمونية لدي النساء ويمكن ان يسبب عقم للمرأة بسبب هذه الاضطرابات، كما ان هذا الكسل يؤدي الى زيادة الوزن وعدم انقاصه حتي مع اتباع انظمة الرجيم القاسية، وغيرها من المشاكل التي تحدث للجسم عند كسل الغدة الدرقية، والقسط الهندي يساعد على التخلص من خمول الغدة الدرقية ويساعد على ان يجعلها تعمل بشكل جيد فهو يحسن من اداء الغدة الدرقية بشكل واضح في فترة قصيرة فعند شرب 2 كوب من القسط الهندي يومياً لمدة 3 اشهر نجد ان الغدة سوف تعمل بشكل افضل، وان كانت الغدة تعاني من كسل شديد يمكن استخدام نبات القسط الهندي لمدة 6 اشهر بشكل يومي.



علاج السكر

يساعد القسط الهندي على ضبط مستويات السكر في الدم حيث انه يساعد البنكرياس على افراز النسبة التي يحتاجها الجسم من الانسولين وبالتالي يساعد على علاج مرض السكر، وينص مرضي السكر بالاستمرار على شرب القسط الهندي مرتين او ثلاث مرات في اليوم.

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