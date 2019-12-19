تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الحلبة

تحتوي الحلبة على نسبة كبيرة ﻣن اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت واﻟ اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت زﯾوت. واﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑذور وزﯾت اﻟﺑذور واﻟﺑذور اﻟﻣﺳﺗﻧﺑﺗﺔ. وتعتبر شمال إفرقيت والبلدان التي تحد شرقي البحر الأبيض المتوسط هي الموطن الأصلي للحلبة، وهي تزرع حاليا في أغلب مناطق العالم بالنظر لفوائدها الصحية العديدة. وﻟﻘﺪ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﺒﺔ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻓﯿها ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻻﺷﺘﺮوھﺎ ﺑﻮزﻧها ذھﺐ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ﻛﻠﯿﺒﺮ ﻟﻮ وﺿﻌﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺔ ﻣﯿﺰان ووﺿﻌﺖ اﻟﺤﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺮﺟﺤﺖ ﻛﻔﺔ اﻟﻤﯿﺰان. وﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﺒـﯿـﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﻠﺒﺔ أﻧها ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ واﻟﻔﺴﻔﻮر واﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ وھﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ زﻳﺖ ﻛﺒﺪ اﻟﺤﻮت، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻮي أﻳﻀﺎ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻜﻮﻟﯿﻦ واﻟﺘﺮﻳﻜﻮ ﻧﯿﻠﯿﻦ وھﻤﺎ ﻳﻘﺎرﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒهما ﺣﻤﺾ اﻟﻨﯿﻜﻮﺗﯿﻨﯿﻚ وھﻮ أﺣﺪ ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت (ب)، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﺑﺬورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﺻﻤﻐﯿﺔ وزﻳﻮت ﺛﺎﺑﺘﺔ وزﻳﺖ طﯿﺎر ﻳﺸﺒﻪ زﻳﺖ اﻟﯿﺎﻧﺴﻮن.

فوائد الحلبة الصحية 1- ﯾﻔﯾد ﻣﻐﻠﻰ ﺑذور اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﯾن واﻟﺗﻣر واﻟﺳﻛر ﻓﻰ ﻋﻼج أﻣراض اﻟﺻدر اﻟﻣزﻣﻧﺔ واﻟﺳﻌﺎل واﻟرﺑو وﺿﯾق اﻟﺗﻧﻔس.

2- ﯾﻌطﻰ ﻣﻐﻠﻰ ﺑذور اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت ﻓﻰ ﺳن اﻟﺑﻠوغ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟطﻣث.

3- ﺗرﻓﻊ اﻟﺣﻠﺑﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓﻘر اﻟدم وﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ وﻓﻘدان اﻟﺷﮭﯾﺔ

4- الحلبة مفيدة في تليين اﻷﻣﻌﺎء كما تستعمل كعلاج لإلتهابات اﻟرﺋﺔ واﻹﻣﺳﺎك واﻟﺑواﺳﯾر واﻟﻧزﻻت اﻟﻣﻌوﯾﺔ. Advertisements

5- الحلبة تفيد في علاج الجروح اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣرﺿﻰ اﻟﺑول اﻟﺳﻛري.

6- تستعمل الحلبة كغرغرة في علاج التهاب اللوزتين.

7- مغلى الحلبة دواء مفيد في ﻏﺳﯾل اﻟﺟﻠد اﻟﻣﺗﺷﻘق ﻓﯾﺻﯾر ﻧﺎﻋﻣﺎً وطرﯾﺎً.

8- الحلبة تفيد في علاج مختلف الأمراض التي تصيب الشعر وفروة الرأس.

9- الحلبة تقوي الذاكرة والأعصاب .

10- الحلبة تقي الأسنان من التسوس. قد يهمك أيضا: أعراض الإصابة بالتهاب الأعصاب وطرق الوقاية منه 4 أغذية تُساعد على حماية الأسنان من التسوس منها الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف

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