تعرف علي أهم وأبرز فؤائد الموز

تكوّن الموز أساسًا من سكريات الجلوكوز، الفركتوز، السكروز والألياف، مما يجعله وجبة مثالية للحصول على الطاقة لفترة طويلة. ويتمتع الموز بعدد لا يحصى من الفوائد الصحية نتعرف سوياً إلى أهمها.

الموز يخلصك من الاكتئاب

يحتوي الموز على مادة ترايبتوفان، وهو حمض أميني يتحول داخل الجسم الى مادة السيروتونين المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية والتخلص من حالات الاكتئاب.

الموز لعلاج الأنيميا

يحتوي الموز على نسبة كبيرة من الحديد، مما يعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم وبالتالي، علاج الأنيميا.

تنظيم الهضم

يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف الغذائية مما يسهل الحركة الطبيعية للأمعاء وينظمها. وبالتالي يعمل الموز على علاج حالات الامساك.

الموز لحماية البصر

أثبتت الأبحاث أن من يتناولون 3 حبات يومياً من الموز يتمتعون بحماية طبيعية ضد فقدان البصر مع تقدم العمر مقارنة مع غيرهم.

الموز لصحة العظام

الموز وخاصة الأخضر يحتوي على مركبات كيميائية طبيعية تعمل على تغذية البكتيريا الموجودة طبيعيا بالقولون والتي تنتج مواد تحفز امتصاص الكالسيوم بصورة كبيرة.

الموز للوقاية من سرطان الكلى

تشير الدراسات أن تناول الموز بصورة منتظمة يعمل على الوقاية من سرطان الكلى وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المركبات الفينولية المضادة للأكسدة.

الموز لعلاج ضغط الدم المرتفع

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم مع نسبة منخفضة من الكالسيوم مما يجعله الفاكهة الأكثر نفعاً لمرضى ضغط الدم.

حرقة المعدة

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للموز تأثير طبيعي معادل للحموضة في الجسم، لذلك إذا كنت تعانين من الحموضة تناولي موزة لتسكين آلام حرقة المعدة.

غثيان الصباح

تناول وجبات خفيفة من الموز بين وجبات الطعام يساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم مرتفعة ويمنع غثيان الصباح عند الحوامل.

التدخين

يساعد الموز الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين وذلك لاحتوائه على الفيتامينات B6 وB12 وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم: هذه المواد تساعد الجسم على التعافي من تأثيرات انسحاب النيكوتين.

القرحة

يعتبر الموز الفاكهة النيئة الوحيدة التي يمكن أن تؤكل من دون ضيق في حالات القرحة. كما أنه يساعد على تقليل الحموضة ويقلل من تهيج المعدة. يقوم الموز بتحفيز خلايا بطانة المعدة الداخلية لإنتاج مخاط أكثر سمكًا ممّا يحمي جدار المعدة من تأثيرات الأحماض. بالإضافة إلى ذلك، الموز يحتوي على مثبطات الأنزيم البروتيني الذي يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لقرحة المعدة.

الموز لالتهابات الأعصاب

يحتوي الموز على مجموعة الفيتامينات B ولذلك فهو مقوٍّ للأعصاب.

لدغات البعوض

فرك الجزء الداخلي من قشرة الموز على لدغة البعوض يعمل على تهدئة التورم والالتهاب.

الموز من أكثر الفواكه المتاحة والمتوفرة طوال العام، لذلك حاولي الاستفادة من فؤائده الصحية المتعددة بادخاله بصفة منتظمة في نظامك الغذائي.

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