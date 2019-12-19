تعرف علي أهم و أبرز فؤائد العلكة

ثبتت الأبحاث أن مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 20 دقيقة بعد الأكل أو الشرب يقلل من مخاطر التسوس بنسبة تصل إلى 40%، نقلاً عن (mbc,net).
كما أن مضغ العلكة باستمرار يساعد على زيادة إفراز اللعاب عشر مرات أكثر، وأيضاً للحصول على نفس منعش، وبالإضافة للزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان ستحظى بفم أكثر صحة وانتعاشا.
ولا يمكن أن يحل مضغ العلكة مكان الممارسات الأساسية لصحة ونظافة الفم ولكنها تساعد بالطبع على تقوية وتعزيز ذلك.
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