دراسة تؤكد أن الرياضة حل لضغط الددم

ساتل – تعد التمرينات الرياضية أحد مفاتيح خفض ضغط الدم، لأنها تساعد على زيادة فعالية علاج الضغط.

في التفاصيل، أكد الخبراء على أهمية اختيار النشاط الحركي الذي يستمتع به الشخص وممارسته لمدة 30 دقيقة يوميا معظم أيام الأسبوع.

كما أوضحوا أنه لا يشترط ممارسة التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وإنما يمكن ممارسة المشي أو اليوغا أو الرقص، أو أي نشاط يجعل القلب ينبض أسرع قليلاً.

فقدان الوزن

من المرجح أن النشاط الحركي سوف يؤدي إلى فقد دهون الجسم، وتعزيز كتلة العضلات، حيث إن فقدان 5 كيلوغرامات من وزن الجسم يمكن أن يقلل أو يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن.

السباحة

يمكن أن تشكل السباحة مدة 30 دقيقة يوميا طريقة مناسبة للغاية من أجل تحقيق نتائج طيبة ملموسة لعلاج ضغط الدم.

مدة التمرين

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يمكن أن تؤدي التمرينات الرياضية إلى خفض لضغط الدم المرتفع بما يعادل 5 إلى 15 نقطة وينصح بالتدرج في معدلات ومدة التمرين، بحيث تصل إلى مدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا أو 5 أيام في الأسبوع.

كما ينبغي بدء ممارسة التمرينات الرياضية ببطء لمنع الإصابات. ويمكن أن تكون البداية مع المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة. ثم يتم بعد ذلك زيادة مدة الممارسة اليومية وقوة التدريبات تدريجيا.

حصص تدريبية صغيرة

يمكن وضع خطة لممارسة حصص تدريبية مصغرة مدتها 10 دقائق، حيث يمكن الركض في المحل أو القيام بتمارين رياضية لمدة 10 دقائق، 3 مرات على مدار اليوم.

كما يمكن لمن لا يرغب بمغادرة المنزل لممارسة التمرينات الرياضية، انتقاء حبل القفز أو كرة مناسبة أو مقاطع فيديو لتمرينات رياضية مسجلة وحمل بعض الأوزان الخفيفة.

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