خمس ماسكات منزلية تعالج كل مشاكل البشرة

إذا كان نظامك الخاص بالعناية بالبشرة يحتاج إلى تجديد ولكنك لا تريدين إنفاق مبالغ طائلة على مستحضرات جديدة، ما رأيك إذاً أن تقومي بمزج بعض المكونات الموجودة في مطبخك لعناية لطيفة ببشرتك؟ جمعنا لك خمس خلطات طبيعية ووصفات سهلة خالية من المواد الكيميائية وبتكلفة أقل بكثير من الفيشال في صالونات التجميل لتختاري منها ما يناسب بشرتك. يمكنك الآن وبمنتهى البساطة توديع شوائب البشرة والترحيب ببشرة متألقة مع ماسكات الوجه التي يمكنك تحضيرها في المنزل.

زيت جوز الهند لمحاربة الجفاف

يتمتع زيت جوز الهند بقدرة مكثفة على الترطيب بفضل توليفةٍ من الأحماض الدهنية التي تساعد في استعادة توازن رطوبة البشرة والحفاظ عليه. كما يحتوي على فيتامين E للحفاظ عل نعومة البشرة وحمايتها من الجفاف والتشقق. وإضافة لكل ذلك، يحتوي زيت جوز الهند على مادة البوليفينول المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في الحد من تفاقم جفاف البشرة وحمايتها من ضرر الجذور الحرة.

الوصفة: تخلّصي من الأماكن الجافة والمتشققة في بشرتك من خلال تحضير ماسك الترطيب والتقشير بنفسك. سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على نار هادئة (لأنه يكون جامداً في درجة حرارة الغرفة) وامزجيها مع بضعة ملاعق صغيرة من السكر لتحويل المزيج إلى معجون. يحتوي السكر على حمض الجليكوليك، وهو مقشر طبيعي يساعد على التخلص من تلك خلايا البشرة الجافة والميتة، في حين يقوم زيت جوز الهند بترطيب خلايا البشرة الجديدة بعمق. ادهنى المزيج على كامل وجهك ودلكيه بلطف مع التركيز على المناطق التي تعاني من الجفاف. واتركيه لمدة خمس دقائق قبل غسله بالماء الدافئ.

الشوفان والعسل لتخفيف الإحمرار

يُستخدم الشوفان منذ قديم الزمن لتهدئة البشرة المتهيجة وتغذيتها بفضل غناه بالدهون والبروتينات التي تساعد على ترطيب وحماية البشرة ووقايتها من الالتهاب. بينما يسهم العسل في شفاء البشرة وتنعيمها ويحتوي على خواص مضادة للبكتيريا مما يجعله مثالياً لعلاج التهابات البشرة التي تعاني من حب الشباب. وبمزجهما معاً، يشكل هذا الثنائي علاجاً سحرياً تعشقه البشرة.



الوصفة: امزجي نصف كوب من الماء الساخن ( وليس المغلي) مع ثلث كوب من دقيق الشوفان وامزجيهم جيداً. دعي المزيج ليرتاح بضع دقائق، ثم أضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من عسل مانوكا الذي يحتوي على نسبة أعلى بكثير من المركبات الطبيعية المضادة للبكتيريا مقارنة مع العسل العادي. دلّكي طبقة رقيقة من الماسك على وجهك ورقبتك. ستعمل ملمس الشوفان على تقشير بشرتك بلطف أثناء وضع الماسك. اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ. وتأكدي من وضع مصفاة في المغسلة لتجنب انسدادها ببقايا الشوفان.

الألوي فيرا والطماطم لمحاربة علامات تقدم السن

تحتوي الطماطم على عدة فوائد لبشرتك، حيث تعمل الأحماض الموجودة بداخلها على محاربة البقع وعلاج الدهون وإزالة تصبغات الجلد. وتعتبر الألوي فيرا المكون الأساسى في تركيب كريمات الترطيب بعد التعرض للشمس لفوائدها فى تخفيف إلتهابات وحروق الجلد، كما تقوم أيضاً بمحاربة علامات تقدم البشرة. وذلك لاحتوائها على مجموعة من مضادات الأكسدة مثل البيتاكاروتين وفيتامينات C وE التي تساعد على شد وترطيب البشرة. يمكنك زرع نبات الألوفيرا فى منزلك لتتمكني من الحصول على جل هذه النبتة طازجاً وقتما تشائين. فكل ما تحتاجه هذه النبتة هو مكان مشمس، ثم خذي ورقة منها واقطعيها في المنتصف واعصريها لاستخراج مادة قوامها كالجل، وهي التي ستستخدمينها في الماسك.

الوصفة: ببساطة اخلطي ملعقتين من جيل الألوي فيرا الطازج وملعقة من عصير الطماطم. دلكي وجهك بهذا الخليط واتركيه لمدة 45 دقيقية ثم اشطفيه. وستلاحظين إشراقة بشرتك وتجانس لونها خاصةً إذا استخدمتي هذا الماسك بانتظام.

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4

ماسك الثلج للتخلص من الانتفاخ

يعتبر العلاج بالثلج لتجميد البشرة، أو ما يعرف باسم فروتوكس، علاجاً مثالياً لمحاربة الخطوط الدقيقة والتجاعيد أو لشد البشرة المترهلة والتخفيف من الانتفاخ، وطريقة ممتازة توفرين فيها مبالغ كبيرة من المال. والخبر الجيد أنه يمكنك الحصول على هذه النتائج المذهلة باستخدام فيشال الثلج البسيط في المنزل، خصوصاً عند المداومة على استخدامه. وهو القناع المثالي لاستعادة انتعاش البشرة بعد الحفلات أو السهر لساعات طويلة ومنحك إطلالة نضرة مجدداً. فدرجات الحرارة الباردة تسبب تقلص الأوعية الدموية ثم توسعها مما ينشط الدورة الدموية ويسهم في التخفيف من احتباس السوائل وتحسين وصول الأكسجين والعناصر المغذية إلى البشرة. والنتيجة بشرة مشدودة أكثر ذات لون موحد وأكثر إشراقاً.

الوصفة: كل ما تحتاجينه هو بعض مكعبات الثلج، وقطعة من قماش الموسلين وبشرة نظيفة. تجنبي وضع الثلج على البشرة مباشرة، حيث يمكن أن يتسبب البرد المفاجئ في تكسير الأوعية الدموية، بل لفي مكعبات الثلج في قطعة من الموسلين أولاً ثم دلكي بها كامل وجهك بلطف بحركات دائرية باتجاه الأعلى. استمري في التدليك من خمس إلى عشر دقائق أو قدر ما يمكنك تحمل الإحساس بالبرودة.

5

الخل لتضييق المسامات الواسعة

هل تزعجك المسامات الواسعة الموجودة على أنفك وجبهتك ووجنتيك؟ قد يكون التخلص منها صعباً، لكنك لست بحاجة إلى إنفاق المبالغ في محاولة التخلص منها. يتواجد الحل السحري ببساطة في زجاجة خل التفاح ذات السعر البسيط والتي يمكن الحصول عليها من أقرب متجر محلي للأغذية الصحية. يستعمل خل التفاح لتعقيم البشرة منذ مئات السنين، فهو يعمل كحلٍ فعّال لشد البشرة وتنظيفها. كما أنه غني بأحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد على إزالة الإفرازات الدهنية والأوساخ من هذه المسامات مما يجعلها تبدو أصغر حجماً. لكن تأكدي من استخدام خل التفاح غير المفلتر وغير المبستر والذي تحتاجين إلى رجه قبل الاستعمال. وتذكري أن الرواسب الموجودة في قعر الزجاجة هي الجزء الذي تحتاجه بشرتك فهي تحتوي على الأنزيمات والبكتيريا والبكتين والمعادن.

الوصفة: نظفي وجهك بعمق للتخلص من بقايا المكياج والزيوت والأوساخ. ثم امزجي ¼ كوب من خل التفاح مع ¼ كوب من الماء وضعي المزيج على وجهك برفق باستخدام القطن. اتركيه يجف لمدة خمس دقائق قبل غسله. كلما واظبتِ على استخدامه أكثر، كلما اعتادت بشرتك عليه وأمكنك تركه لفترة أطول. لكن لا تضعيه على بشرتك مباشرة دون تخفيفه بالماء أولاً، حيث يمكن أن يكون تأثيره قوياً جداً ويؤدي إلى تهيج البشرة.

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