تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x كوب سكر بودرة (للأيسينج)
3 x كوب دقيق
1 x معلقة صغيرة باكينج بودر
1 x كوب زبدة
1 x عدد بيضة
1 x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (أو حسب الرغبة)
¾ x كوب ماء (للأيسينج)
½ x معلقة صغيرة فانيليا (أو حسب الرغبة)
¼ x معلقة صغيرة ملح
الطريقة:
يفضل ان تكون المكونات فى درجة حرارة الغرفة نضرب الزبدة مع السكر ثم نضيف البيضة و الفانيليا و نضرب الخليط حتى يمتزج البيض.
يضاف الدقيق مع الاستمرار فى الخفق حتى تتجانس المكونات ثم تغطى العجينه بورق بلاستيك و تترك لترتاح فى الثلاجة لمده نصف ساعة.
بعد خروج العجينة نشغل الفرن على درجه حرارة 180ْ نفرد العجينة ثم تقطع بلاشكال المختلفة و توضع فى صينيه الخبز مدهونة على خفيف او ممكن استخدام ورق زبده بدل دهن الصينيه و توضع الصينيه فى الفرن لمدة من 18 الى 20 دقيقة حتى يكون لون الكوكيز ذهبى.
طريقه عمل الايسنج :- نضرب المارينج بودر مع الماء لمده 10 ثوانى فقط حتى يعمل رغوة و نضيق السكر و نضرب على الهادى حتى لايتطاير السكر و يفضل عدم اضافه كمية الماء كلها من البدايه و اضافتها جزء جزء للتحكم فى قوام الايسنج "مثلا نبدأ بنصف كوب ثم نضيف كمية قليه على حسب القوام المطلوب " ثم يضاف اللون
بعد أن تبرد الكوكيز تماما نبدأ فى تزيينها بالايسنج.
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