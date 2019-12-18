تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر

المقادير

3 x كوب سكر بودرة (للأيسينج)

3 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب زبدة

1 x عدد بيضة

1 x معلقة صغيرة ألوان طعام طبيعية (أو حسب الرغبة)

¾ x كوب ماء (للأيسينج)

½ x معلقة صغيرة فانيليا (أو حسب الرغبة)

¼ x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

يفضل ان تكون المكونات فى درجة حرارة الغرفة نضرب الزبدة مع السكر ثم نضيف البيضة و الفانيليا و نضرب الخليط حتى يمتزج البيض.

يضاف الدقيق مع الاستمرار فى الخفق حتى تتجانس المكونات ثم تغطى العجينه بورق بلاستيك و تترك لترتاح فى الثلاجة لمده نصف ساعة.

بعد خروج العجينة نشغل الفرن على درجه حرارة 180ْ نفرد العجينة ثم تقطع بلاشكال المختلفة و توضع فى صينيه الخبز مدهونة على خفيف او ممكن استخدام ورق زبده بدل دهن الصينيه و توضع الصينيه فى الفرن لمدة من 18 الى 20 دقيقة حتى يكون لون الكوكيز ذهبى.

طريقه عمل الايسنج :- نضرب المارينج بودر مع الماء لمده 10 ثوانى فقط حتى يعمل رغوة و نضيق السكر و نضرب على الهادى حتى لايتطاير السكر و يفضل عدم اضافه كمية الماء كلها من البدايه و اضافتها جزء جزء للتحكم فى قوام الايسنج "مثلا نبدأ بنصف كوب ثم نضيف كمية قليه على حسب القوام المطلوب " ثم يضاف اللون

بعد أن تبرد الكوكيز تماما نبدأ فى تزيينها بالايسنج.

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