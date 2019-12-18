تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة باللوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب نسكافيه (سادة مغلية)

2 x معلقة كبيرة لوز (مطحون للتزيين)

2 x معلقة كبيرة سكر

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب لوز (مطحون) الطريقة: هنحضر النسكافية و نسيبه على جنب.

في إناء مناسب الحجم هنسحن اللبن و نضيف له اللوز المطحون والسكر وتقلب المحتويات لمدة 10 دقائق على نار هادئة وحتى الغليان.

هنخفق الخليط بعد أن يبرد قليلاً بالخلاط الكهربائي حتى يكوّن رغوة.

يقدم في أكواب التقديم مشروب القهوة باللوز عن طريق ملئ نصف الكوب بالنسكافيه والنصف الأعلى بمزيج اللوز المخفوق في الخلاط مسبقاً.

يرش على السطح بعض من اللوز المطحون ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيك النسكافيه والنوتيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحليب الساخن باللوز

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