تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة اللوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 x جرام سكر (4 معلقة كبيرة)

2 x معلقة كبيرة نشا

½ x كوب لوز (محمص)

½ x لتر لبن كامل الدسم

¼ x كيلو كريمة لبّاني

⅛ x كيلو لوز (مفروم) الطريقة: فى وعاء نصب اللبن واللوز والنشا والسكرونخفق جيدا.

ثم نضع الوعاء على النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى يسمك القوام.

ثم يرفع من النار ويترك حتى يبرد.

ثم بالتدريج نضيف الكريمة مع التقليب المستمر ثم نوزعها فى أطباق التقديم ونضعها فى الثلاجة حتى تبرد.

ثم تزين باللوز المحمص وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحليب الساخن باللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة

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