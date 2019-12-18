تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحليب الساخن باللوز

المقادير 4 x معلقة كبيرة سكر

2 ½ x كوب حليب كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة فانيليا (سائلة)

½ x كوب لوز الطريقة: في الكبة نقوم بفرم اللوز والسكر.

نضع اللبن على نار متوسطة ونضيف خليط السكر واللوز ونقلب جيدا، ونترك المزيج يغلي حوالي 10 دقائق.

نرفع المزيج من على النار ونضيف الفانيلا ونوزع الخليط على كاسات التقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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