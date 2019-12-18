تعرفي على طريقة إعداد وتحضيربسكوت بالموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 12 x معلقة كبيرة دقيق

5 x عدد موز (مقطع شرائح)

1 ½ x كوب سكر

1 ½ x كيلو حليب خالى الدسم

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x علبة بسكوت

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون الطريقة: نخلط كل المقادير مع بعض ( فيما عدا الموز و البسكويت ).

ضع الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يتماسك الخليط.

فى طبق بايركس نضع نصف كمية البسكوت - ثم نضع نصف خليط الحليب عليها.

ثم نضع باقى البسكوت على الخليط.ثم نصب باقى خليط الحليب عليه.

نضعه فى الثلاجة حتى يتماسك . و عند التقديم نقطع عليه الموز حتى لا يسود. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت البندق

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