تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x معلقة كبيرة زبدة (سائلة)

4 x عدد ليمونة (مقطع شرائح)

3 x عدد صفار بيضة

1 ¼ x كوب بسكوت (مفتت)

1 x عدد حليب مكثف (علبة)

1 x معلقة كبيرة جبنة كيرى

1 x كوب كريمة مخفوقة (للتزيين)

½ x كوب عصير ليمون الطريقة: هنقلب الزبدة مع البسكوت كويس جدا لحد ما الخليط يتجانس و هنعمل بيه طبقة فى قالب تشيز كيك متوسط الحجم تغطى القاع والجوانب ونضغطه كويس.

هندخل القالب الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق وبعدين يطلع ونسيبه يبرد تماما.

فى بولة هنضرب صفار البيض والحليب المكثف و عصير الليمون ومعلقة الجبنة كويس جدا لحد ما يتجانسوا تماما.

هنصب الخليط فوق طبقة البسكوت ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة ولما يبرد هنزين الوجه بالكريمة وشرائح الليمون ويقدم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت البندق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة

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