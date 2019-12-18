تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجزر

القاهرة - لايف ستايل المقادير 400 x جرام جزر (مبشور)

3 x عدد بيضة (طازجة)

2 x كوب دقيق (بنى)

1 ½ x كوب سكر بنى

1 x كيس فانيليا

1 x كيس باكينج بودر

1 x معلقة كبيرة قرفة

1 x رشة ملح

1 x كوب عين جمل (مفروم)

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال (مبشور)

¾ x كوب زيت ذرة

½ x كوب عصير برتقال الطريقة: في وعاء عميق نضع الزيت والسكر ونخفق بواسطة المضرب الكهربائى حتى يتجانسوا.

ثم نضيف البيض والفانيليا وعصير البرتقال وبشر البرتقال ونخفق لمدة خمس دقائق.

نضيف الدقيق ونضيف الباكينج بودر والقرفة والملح ونخلط حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم نضيف الجزر وعين الجمل للخليط ونقلب بواسطة معلقة خشبية من أسفل لأعلى .

ثم في قالب كيك مدهون بالزيت نصب خليط الكيك ثم نضعها في الفرن عند درجة حرارة 180لمدة ساعة ونصف أو لحين أن تنضج.

يترك الكيك لمدة عشر دقائق حتى تهدأ ثم تقلب وتقطع وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد البرتقال

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