تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة باللبن

المقادير 8 x عدد فراولة

6 x عدد ثلج

3 x معلقة كبيرة سكر

2 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب لوز (مجروش)

½ x كوب زبادي

½ x كوب لبن كامل الدسم الطريقة: بواسطة سكين، إنزعي عنق حبات الفراولة ثمّ قطّعيها إلى أنصاف .

في الخلاط الكهربائي، ضعي الفراولة المقطّعة مع الحليب السائل واللبن الزبادي والسكر الأبيض .

أضيفي خلاصة الفانيليا والثلج المجروش واللوز.

اخلطي المكونات جيداً حوالى الدقيقتين و بعدين أسكبي العصير في كوبين وقدّميه بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تارت بالفراولة والكريمة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل تشيز كيك الفراولة بدون فرن

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