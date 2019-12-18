المقادير 3 x كوب جبنة شيدر (مفروم)

2 x معلقة كبيرة فلفل أحمر حلو (مفروم)

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x كوب ساور كريم

1 x كوب بسلة (مجمدة)

1 x عدد عيدان كرفس (مفروم)

1 x كوب مايونيز

1 x كوب مكرونة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x عدد فص ثوم مهروس الطريقة: على النار نضع الكرفس المفروم و الفلفل الرومى و الزيت و الملح و الفلفل و الثوم و البسلة ثم نضيف الساور كريم و المايونيز و الجبن و المكرونة و نقلب كويس ثم تقدم بالهنا . Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة اعداد سلطة الدجاج بالعنب والكرفس سهلة وبسيطة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة بالخضار و الجبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.