تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسلة المهروسة المتبلة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة صغيرة نعناع (مفروم)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد بصلة (مقطعة)

1 x رشة كمون

1 x رشة ملح

1 x رشة جارام ماسالا

1 x رشة قرفة

1 x كوب مرق الخضار

½ x كيلو بسلة الطريقة: فى إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الملح والفلفل والتوابل جميعا ونقلب حتى تفوح الرائحة.

ثم نضيف البسلة ونقلب.

ثم نضيف المرق وتترك على النار حتى تغلى ثم نهدى النار وتترك حتى تتبخر جميع السوائل.

ثم نضيف النعناع ونقلب.

ثم بواسطة شوكة نعمل على هرس البسلة هرس خشن ثم تغرف فى طبق التقديم تقدم فورا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الكمون طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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