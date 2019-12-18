تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بط بالكارى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x عدد مشروم

4 x شريحة اناناس (مكعبات)

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة صويا صوص

2 x معلقة كبيرة كارى أصفر

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x كوب حليب جوز الهند

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x عدد بطة

1 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور)

1 x معلقة كبيرة زيت سمسم

1 x رشة جوزة الطيب الطريقة: ينظف البط جيدا ويدعك بالدقيق والخل ويغسل بالماء.

يقطع البط ثمانى أجزاء وتترك حتى تصفى تماما من الماء.

فى وعاء صغير نضع الجنزبيل والثوم والصويا صوص والزيت ونخلطهم جيدا.

تدهن قطع البط بخليط الجنزبيل من جميع الجهات ثم تغطى وتترك فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

فى طاسة على النار نضع معلقة من زيت السمسم ونضيف البط ونحمر من جميع الجوانب.

ثم نضيف الجنزبيل والكارى وقشر الليمون ونصف كوب من الماء ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار تماماو يغطى الإناء ويترك لمدة 45 دقيقة.

بعد ذلك نضيف المشروم ونقلب ثم نضيف لبن جوز الهند وعصير الليمون ويتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونقلب.

نهدى النار تماما ويغطى الإناء ويترك مدة 45 دقيقة اخرى حتى ينضج البط ثم نضيف الاناناس ونقلب ويترك خمس دقائق على النار ثم يقدم ساخنا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالكارى تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي بالكريمة والمشروم

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